تنظم وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، مجموعة من المعارض الأثرية المؤقتة والأنشطة الثقافية التفاعلية لزائري متاحف الآثار على مستوى الجمهورية، بمناسبة يوم المتاحف العالمي، والذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وبحسب بيان، يأتي ذلك لتسليط الضوء على الإنسان عبر العصور التاريخية المختلفة والتأكيد على أن الإنسان رغم اختلاف الثقافات يشترك في نفس الاحتياجات والمشاعر والتجارب، بما يتسق مع شعار المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) للسوم لهذا العام: "المتاحف توحّد عالماً منقسماً".

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على أهمية هذه المعارض والفعاليات التي تبرز الدور الثقافي والإنساني للمؤسسات المتحفية في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، وأهميتها كجسور للحوار الحضاري والتنمية المستدامة. كما أنها تسهم في تعزيز الوعي الأثري والسياحي لدى المواطنين من جميع فئات المجتمع، وربطهم بتاريخهم العريق، وحضارتهم الفريدة، وتشجعهم على الحفاظ على تراث بلادهم الثقافي الأصيل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المعارض الأثرية التي تم تنظيمها في مختلف المتاحف المصرية للاحتفال بيوم المتاحف العالمي تتناول موضوعات تتماشى مع شعار اليوم لهذا العام، حيث تتنوع في موضوعاتها ومقتنياتها، لتقدم للزائر تجربة ثرية تسلط الضوء على المشترك الإنساني عبر العصور، وتؤكد أن الحضارات المختلفة، رغم تنوعها، تتقاطع في القيم والتجارب الإنسانية.

كما أنها تعكس الدور المتنامي للمتاحف في حفظ التراث وتعزيز الهوية.

وأشار الدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف، إلى أن هذه المعارض مجتمعة تؤكد أن المتاحف لم تعد مجرد أماكن لعرض الماضي، بل أصبحت منصات حيوية للحوار الثقافي، وأدوات فعالة لتعزيز التفاهم بين الشعوب.

كما تعكس هذه الفعاليات التزام وزارة السياحة والآثار بدعم الدور التنويري للمؤسسات المتحفية، وترسيخ مفهوم أن ما يجمع الإنسانية عبر العصور يفوق بكثير ما يفرقها.

متحف شرم الشيخ

ينظم متحف شرم الشيخ، معرضًا بعنوان «خيوط واحدة: وحدة التجربة الإنسانية عبر العصور»، والذي يقدم رؤية إنسانية معاصرة للمقتنيات الأثرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل الحياة اليومية، والتفاعل الحضاري، ووحدة المصير الإنساني.

ويعتمد العرض على تقديم تجربة بصرية مركزة داخل فاترينه واحدة، تربط الزائر مباشرة بالقطعة الأثرية، بما يعزز التأمل والفهم العميق من خلال عرض مجموعة من 11 قطعة أثرية تضم عدد من النرد الملون والأقراط والمكاحل والمراود مختلفة الأشكال والأحجام، وأمشاط وأطباق مزينة وتمائم وتماثيل للمعبودات. ويستمر المعرض حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

متحف كفر الشيخ

يقيم متحف كفر الشيخ، معرضا بعنوان «المعبودات في مصر القديمة»، والذي يسلط الضوء على الحياة الدينية للمصري القديم من خلال عرض 54 قطعة أثرية من مقتنياته، ويوضح فلسفته في تعدد المعبودات المرتبطة بعناصر الطبيعة ونشأة الكون.

ويضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من التماثيل والتمائم التي تعكس ثراء الفكر الديني في مصر القديمة، ويستمر حتى يوم 18 أغسطس المقبل.

متحف تل بسطا..

ينظم معرضا بعنوان «الفخار جسر بين الشعوب»، والذي يبرز دور الفخار كوسيلة للتواصل الإنساني عبر العصور، حيث مثّل أحد أهم أدوات التبادل التجاري والثقافي بين الحضارات.

كما يوضح كيف أسهمت صناعة الفخار في خلق لغة مشتركة بين الشعوب رغم اختلاف الثقافات.

ويستمر المعرض حتى نهاية شهر مايو الجاري.

متحف طنطا..

يستضيف معرض «التراث يوحدنا»، والذي يستعرض مجموعة من القطع الأثرية التي تعكس القيم الفكرية والثقافية للحضارة المصرية القديمة، وتأثيرها في تشكيل الهوية المصرية والعادات والتقاليد المستمرة حتى اليوم. ويستمر المعرض لمدة شهر.

متحف الأقصر للفن المصري القديم..

يقيم معرض بعنوان «حياة واحدة.. عالم واحد»، والذي يركز على إبراز التشابه في احتياجات الإنسان اليومية عبر العصور، من خلال مجموعة من الأدوات والمقتنيات المرتبطة بالحياة اليومية.

كما يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر، وتفعيل دور المتحف كمنصة للحوار والسلام. ويستمر المعرض لمده شهر.

المتحف القومي بالإسكندرية..

ينظم معرضًا بعنوان «تروماي» بالتعاون مع نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، والذي يوثق ذاكرة ترام الإسكندرية عبر مجموعة من الصور الفوتوغرافية والأرشيفية التي ترصد مراحله المختلفة وشكل محطاته وكل ما هو مرتبط به. ويستمر المعرض لمدة شهر.

متحف المجوهرات الملكية.. يقدم معرضا بعنوان «سحر الفيروز»، والذي يعرض مجموعة فريدة من 8 قطع من الحُلي والمجوهرات الملكية المرصعة بحجر الفيروز، والألماس والذهب بما يعكس الذوق الفني الراقي لها.

متحف المركبات الملكية.. يقيم معرض «إرث الشعوب من النيشان إلى الثواني»، والذي يستعرض مجموعة من الأوسمة والنياشين وساعات الجيب، باعتبارها رموزًا عالمية للتقدير وقياس الزمن.

ويستمر ألم لمدّة شهر.

متحف ركن فاروق..

ينظم معرض «الوجدان الإنساني العالمي»، والذي يعرض مجموعة من الدمى التي تمثل ثقافات وشعوبًا مختلفة، في تعبير فني عن وحدة المشاعر الإنسانية رغم التنوع الثقافي.

ويستمر لمده شهر.

متحف قصر المنيل.. يستضيف معرض «الكتابة بين الماضي والحاضر»، والذي يبرز أدوات الكتابة عبر العصور، ويعكس تطور وسائل التعبير الإنساني وتوثيق المعرفة.

متحف جاير أندرسون..

ينظم معرض «تناغم الحضارات»، ويضم مجموعة مختارة من القطع الأثرية التي تعكس التفاعل الثقافي والفني بين الحضارات المختلفة. ويستمر لمده شهر