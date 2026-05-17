سانوفي مصر تحصد جائزة "أفضل جهة عمل" لعام 2026

تحت شعار: "نحن جهة العمل الأفضل… لأن موظفينا الافضل"، أعلنت شركة سانوفي مصر عن حصولها على جائزة "أفضل جهة عمل" لعام 2026، وذلك عقب تقييم عالمي شامل أجرته مؤسسة أفضل جهات العمل، الجهة الدولية المتخصصة في تقييم واعتماد أفضل بيئات العمل حول العالم، والتي تقوم منذ أكثر من 25 عامًا بتكريم الشركات والمؤسسات المتميزة في ممارسات الموارد البشرية وثقافة العمل.



ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على التزام "سانوفي مصر" بتوفير بيئة عمل متطورة ومحفزة، تضع الموظفين في صدارة أولوياتها، وتدعم النمو المهني، وتعزز ثقافة الشمول والتنوع والابتكار، بما ينعكس إيجابيًا على أداء فرق العمل وقدرتها على تحقيق رسالة الشركة في تحسين حياة المرضى من خلال العلم والابتكار.



وتُمنح شهادة "أفضل جهة عمل" للشركات والمؤسسات التي تثبت تميزها في تبني وتطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية، من خلال تقييم شامل يغطي مختلف جوانب تجربة الموظفين داخل المؤسسة. ويعتمد التقييم على استبيان موسع يتضمن أكثر من 250 سؤالًا، تغطي 10 محاور رئيسية تشمل استراتيجية المواهب، تخطيط القوى العاملة، استقطاب الكفاءات، برامج التهيئة الوظيفية، التعلم والتطوير، إدارة الأداء، تطوير القيادات، إدارة المسار الوظيفي والتعاقب الإداري، التعويضات والمزايا، إلى جانب الثقافة المؤسسية والمسؤولية المجتمعية والاستدامة، في إطار بيئة عمل شاملة وداعمة للتنوع.



كما يشمل تقييم مؤسسة أفضل جهات العمل مدى تطبيق هذه الممارسات داخل المؤسسة، وآليات دعمها من خلال الاستراتيجية المؤسسية، والحوكمة، وأدوات القياس، والتكنولوجيا المستخدمة، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام على تجربة الموظفين.



وفي هذا السياق، صرّح أدريان ديلامار-دوبوتفيل، المدير العام ورئيس شركة سانوفي مصر، قائلًا يعكس حصول "سانوفي مصر" على جائزة أفضل جهة عمل لعام 2026 القيم التي نحرص على ترسيخها يوميًا داخل الشركة. ويؤكد هذا التكريم التزامنا العميق تجاه موظفينا، ورسالتنا الهادفة إلى تحسين حياة المرضى من خلال الابتكار. ومن خلال تمكين فرق العمل وتعزيز ثقافة قائمة على الشمول والتنوع، نُعزز جهودنا لتسريع إتاحة الأدوية واللقاحات المبتكرة للمرضى. كما يبرهن هذا الإنجاز على أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يمثل أساس النمو المستدام، بما يساهم في تحقيق أثر إيجابي طويل المدى للمجتمع والمرضى.



ومن جانبها، قالت ريبوني سيليوان، رئيس قطاع الموارد البشرية والثقافة المؤسسية لسانوفي أفريقيا أننا نؤمن في سانوفي بأهمية توفير بيئة عمل تُمكّن موظفينا من النمو والتطور وبناء مسارات مهنية ناجحة. ومن خلال برامج التعلم المستمر وتسريع التطور المهني، نعمل على تمكين فرقنا للوصول إلى أقصى إمكاناتهم. كما نؤمن بأن تحقيق النمو المستدام، بما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ممارسات مسؤولة تحترم البيئة والطبيعة. وإلى جانب ذلك، نواصل جهودنا لتعزيز بيئة عمل متنوعة وشاملة وداعمة، تُعلي من أهمية التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وترسخ ثقافة الرفاهية والاندماج.



وقد حصلت سانوفي على هذا التكريم استنادًا إلى تميزها في 19 محورًا رئيسيًا لممارسات الموارد البشرية، شملت: استراتيجية الأعمال، استراتيجية الأفراد والموارد البشرية، القيادة، إدارة التغيير والتطوير المؤسسي، التحول الرقمي للموارد البشرية، بيئة العمل، قوة العلامة التجارية، استقطاب المواهب، التهيئة الوظيفية، إدارة الأداء، التطور والمسار المهني، التعلم والتدريب، الرفاهية وتعزيز مشاركة الموظفين، المكافآت والتقدير، القيم والرسالة المؤسسية، الأخلاقيات والنزاهة، التنوع والمساواة والشمول، المسؤولية المجتمعية للشركات، والاستدامة التشغيلية.



ويعكس هذا الإنجاز حرص سانوفي على مواصلة الاستثمار في موظفيها باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح الشركة وقدرتها على تقديم قيمة مستدامة للمرضى والمجتمع، بما يتماشى مع هدفها العالمي المتمثل في “السعي وراء معجزات العلم لتحسين حياة البشر.

