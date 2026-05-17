مشروع عملاق بالدلتا الجديدة لتحويل المحاصيل إلى صناعات متكاملة

كتب : محمد نصار

01:33 م 17/05/2026

محاصيل

في إطار توجه الدولة لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، تم إنشاء مدينة مستقبل مصر الصناعية بهدف تحويل المحاصيل الزراعية من صورتها الخام إلى منتجات مصنّعة جاهزة للتداول والتصدير، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات المصرية.

مدينة مستقبل مصر الصناعية

يُعد التصنيع الزراعي أحد المحاور الرئيسية داخل مشروع الدلتا الجديدة، حيث يعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على تطوير منظومة متكاملة لتحويل الإنتاج الزراعي إلى منتجات نهائية عالية القيمة، عبر بنية تحتية حديثة تشمل محطات التعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، وشبكات المياه والكهرباء، والطرق المتطورة، إلى جانب أنظمة تشغيل ذكية.

وتضم المدينة مجموعة واسعة من الصناعات الغذائية، من بينها مصانع العصائر، والخضروات والفواكه المجمدة، والمركزات، والعبوات المعدنية، والسكر، والنشا والجلوكوز، والأعلاف، والمربى والصلصة، واللحوم المصنعة، والبطاطس نصف الجاهزة، بالإضافة إلى ثلاجات التبريد والتجميد.

الدلتا الجديدة مدينة مستقبل مصر الصناعية جهاز مستقبل مصر الصناعات الغذائية

