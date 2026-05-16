أمل عمار تشارك في القداس الاحتفالي باليوبيل الماسي لكنيسة العذراء سيدة فاتيما

كتب : نور العمروسي

10:40 م 16/05/2026
    رئيسة القومي للمرأة تشارك في قداس كنيسة العذراء سيدة فاتيما (2)
    رئيسة القومي للمرأة تشارك في قداس كنيسة العذراء سيدة فاتيما (1)

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في القداس الاحتفالي الذي أقامته إيبارشية القاهرة الكلدانية بكنيسة بازيليك العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على وضع حجر أساس الكنيسة.

وأُقيم القداس برئاسة الخورأسقف بولس ساتي، رئيس الكنيسة والطائفة الكلدانية في مصر، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، السفير علاء الدين يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، وهبة سعد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والشخصيات العامة وأبناء الكنيسة.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن خالص تهانيها بهذه المناسبة، مؤكدةً اعتزازها بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تعكس روح المحبة والتآخي، وتُجسد قيم التعايش والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

وشهدت الاحتفالية أجواءً روحانية مميزة، تضمنت القداس الإلهي والاحتفال باليوبيل الماسي للكنيسة، التي تُعد إحدى الكنائس التاريخية البارزة بمصر الجديدة.

