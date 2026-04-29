شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، المخصص لمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات، حالة من الجدل بعد اعتراض إيهاب منصور، وكيل اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأبدى النائب، خلال الجلسة، رفضه لمشروع القانون، متسائلًا عن الدراسات الاكتوارية التي بُنيت عليها الأرقام الواردة به، مؤكدًا أن الأمور غير واضحة بالنسبة له، قائلاً: "أنا مش بصمجي ومقدرش أوافق وخلاص".

وأثار استخدام هذا التعبير اعتراض محمد سعفان، الذي طالب بحذف الكلمة من المضبطة، معتبرًا أنها غير لائقة، وهو ما وافقت عليه اللجنة وقررت حذفها رسميًا.

ويأتي ذلك في إطار مناقشة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بحضور هاني حنا عازر، وجمال عوض، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين.

كما تتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 238.550 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، مع رفع معدل الزيادة السنوية إلى 7% بدلًا من 6%.