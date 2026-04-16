تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الجمعة، هلال شهر ذو القعدة لعام 1447 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال ذو القعدة 1447 هجرية من عدمه، بعد غروب شمس الجمعة 29 من شهر شوال، الموافق 17 من أبريل 2026.

فيما كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن بداية شهر ذو القعدة 1447 ستكون يوم السبت المقبل 18 أبريل 2026.