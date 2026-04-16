الإفتاء تستطلع هلال ذو القعدة 1447 هـ غدا

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:04 م 16/04/2026

هلال شهر ذو القعدة

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الجمعة، هلال شهر ذو القعدة لعام 1447 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال ذو القعدة 1447 هجرية من عدمه، بعد غروب شمس الجمعة 29 من شهر شوال، الموافق 17 من أبريل 2026.

فيما كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن بداية شهر ذو القعدة 1447 ستكون يوم السبت المقبل 18 أبريل 2026.

هلال ذو القعدة دار الإفتاء غرة ذو القعدة

باكستان تتلقى تمويلا جديدا من السعودية بـ 2 مليار دولار.. لماذا؟
"هربت من أهلها واحتكرها فريد الأطرش".. معلومات عن الفنانة الراحلة ليلى
ما سعر أرخص سيارة أوروبية "زيرو" في مصر بعد الزيادات الأخيرة؟
هل تواصل الأهلي مع حسام حسن؟.. خالد الغندور يوضح
القبض على المتهمة باختطاف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي

