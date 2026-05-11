عروض فنية تُحول محطة مترو السيدة زينب إلى مسرح مفتوح

شهدت محطة مترو السيدة زينب بالخط الأول، اليوم الإثنين، فعاليات فنية وثقافية مميزة نظمت في إطار التعاون المشترك بين وزارتي النقل والثقافة.

وتنوعت الفعاليات بين العروض الغنائية والاستعراضية التي قدمها كورال "بنكمل بعض" لدمج ذوي القدرات الخاصة، والذي نجح في تقديم فقرات فنية مؤثرة عكست قوة الإرادة والموهبة، إلى جانب عروض الأراجوز والعرائس التي قدمتها فرقة "كروكي" دعمًا لأطفال المستشفيات، لتضفي أجواء من السعادة والمرح على الأطفال والأسر المتواجدين داخل المحطة.

من جانبه، أكد المهندس علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، الهادفة إلى تحويل مرافق النقل الجماعي إلى منصات ثقافية وحضارية تسهم في نشر الوعي والفنون وتعزز قيم التكافل والإنسانية داخل المجتمع.

وحظيت الاحتفالية بإقبال وتفاعل كبير من جمهور الركاب، الذين حرصوا على متابعة الفقرات الفنية والتقاط الصور التذكارية مع المشاركين، في مشهد عكس حالة من البهجة والإعجاب بما شهدته المحطة من عروض غير تقليدية، تؤكد نجاح الدولة في دمج الثقافة والفنون ضمن تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.

وقدمت فرقة "بنكمل بعض" مجموعة من الأغاني والعروض الفنية التي لاقت إشادة واسعة من الحضور، فيما نجحت فرقة "كروكي" في جذب الأطفال وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، خاصة في ظل قرب محطة السيدة زينب من عدد من مستشفيات الأطفال، لتتحول المحطة إلى لوحة فنية وإنسانية تعبر عن روح المجتمع المصري.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية التي استضافتها محطات المترو خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت عروض المزمار البلدي والفلكلور الصعيدي، إلى جانب فعاليات للأطفال وذوي القدرات الخاصة بمحطات جامعة القاهرة وجمال عبد الناصر، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ختام البيان، أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق استمرار التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية والفنية داخل المحطات، بما يدعم جهود تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، ويعزز رؤية الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان المصري وتفعيل دور القوة الناعمة في المجتمع.