حصل موقع "مصراوي" على التشكيل النهائي لعدد من اللجان النوعية للمجلس الأعلى للثقافة، بعد اعتمادها من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن إعلان قوائم أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، سيتم بشكل رسمي غدًا، بالتزامن مع اجتماع الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، مع أعضاء اللجنة العليا للمجلس ظهر غدٍ الخميس.

وفيما يلي ننشر أسماء أعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة:

لجنة السينما

مرفت أحمد شفيق أبو عوف "مقرراً"

الأعضاء:

أحمد عمرو سعيد عرفه

أندرو محسن نعيم فرج

خالد احمد محمد الكمار

سارة مكرم مينا بسادة

سلوى محمد على محمد أبو طالب

صفى الدين محمود زكى

كريم حازم محمد الشناوى

ملك حسام الدين محمد خميس عبد الجواد

محمد على حسن حفظى

محمود احمد محمد حرحيره

هشام إبراهيم سليمان إسماعيل

نقيب المهن السينمائية او من ينوب عنه، عضواً بحكم منصبه.

رئيس أكاديمية الفنون أو من ينوب عنه، عضواً بحكم منصبه.

مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية، عضواً بحكم منصبه.

لجنة العلوم القانونية "حقوق الإنسان-الملكية الفكرية-المواطنة"

عصام الدين أحمد طه شيحة "مقرراً"

الأعضاء:

أحمد مختار محمود المنسى.

باسل عادل التابعى السيد.

جميل حليم حبيب ميخائيل.

حسين احمد مقداد عبد اللطيف.

حسن حسين حسن البراوى.

سميرة لوقا دانيال أبسخرون.

السيد العربى حسن حسنى محمد العشرى.

صلاح محمود محمد سالم عوض.

محمد إبراهيم محمود احمد الشافعى.

محمد صافى يوسف محمد الخيش.

مصطفى أحمد مصطفى أبو عمرو.

هشام محمد بشير محمد الصادق بندارى.

رئيس الجهاز المصرى لحماية الملكية الفكرية أو من ينوب عنه، عضواً بحكم منصبه.

رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أو من ينوب عنه، عضواً بحكم منصبه.

لجنة الشباب

أحمد السيد حسين رومية "مقرراً"

الأعضاء:

أحمد محمد على منصور.

أمل جمال سليمان مرسى.

راضى محمد عطوة محمد مصلح.

رومانى خيرى راضى نخلة.

سالى سمير داود امين الحريرى.

سعيد حامد عبد السلام شحاتة.

شريف سعيد محمد سليمان.

شيماء حلمى شحاتة حامد.

عمر محمد إسماعيل أحمد.

عزة محمد فخرى حنفى.

محمد عبده محرز الحارثى.

مى محيى السيد محمد عجلان.

نهال محمد فتحى بلبع.

معاون وزير الشباب والرياضة للسئون الإستراتيجية والمعلومات، عضواً بحكم منصبه.

لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس

سامية قدرى ونيس تادرس "مقرراً"

الأعضاء:

ابتهال عبد الوهاب محمد عبد الوهاب.

أميرة عمر حسين شعبان.

رامى محمد حسين حسين.

رحاب محمد احمد عبد الدايم.

غادة محمد محمود إمام.

فيفان احمد فؤاد على عشماوى.

مجدى عبد الحافظ عبد الله صالح.

نيرة محمد محمد علوان.

هدير خميس أحمد جامع.

همت بسيونى عبد العزيز محمد.

هيام صابر صاديق شاهين.

وفاء سمير على طلبه.

ولاء اسعد عبد الجواد عبد الحليم.

ياسر عبد المنصف محمد قنصوة.

لجنة الكتاب والنشر

زين الدين محمد عبد الهادى "مقرراً"

الأعضاء:

أحمد كارم أحمد مرداش

أحمد محمد احمد أمان

أحمد محمد رشاد حسن

إيناس حسين صادق أحمد.

سامح فوزى حنين عبد الملاك.

صلاح محمد فهمى على حجازى.

عبد الله حسين متولى.

عبير صبحى أحمد محمد.

على عبد المنعم محمد احمد.

هالة النبوى محمد عبد الفتاح البشبيشى.

وفاء صادق أمين حسين.

رئيس اتحاد الناشرين – مصر، عضواً بحكم منصبه.

رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، عضواً بحكم منصبه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، عضواً بحكم منصبه.

لجنة الجغرافيا والبيئة

هشام إبراهيم إبراهيم القصاص "مقرراً"

الأعضاء:

رشا حامد سيد حسن بندق.

ريهام رفعت محمد عبد العال.

سامح إبراهيم محمد عبد الوهاب.

شاكر محمد أبو العاطي عبد الله.

شيماء محمد وهبة معوض.

عاطف عدلي فهمي.

عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد الصباغ.

علي يونس السيد علي.

فوزي إسماعيل إسماعيل عيسى.

محمد الخزامى محمد عزير.

محمد فؤاد عبد العزيز سليمان.

محمد كامل زكريا كامل حمودة.

مسعد السيد أحمد بحيرى شعلان.

مسعد سلامة مسعد مندور.

لجنة الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى والذكاء الاصطناعى

نيفين مكرم لبيب اسكاروس "مقرراً"

الأعضاء:

أحمد بهاء الدين محمد خيرى.

أحمد محمود عثمان درويش.

بيشوي ملاك عازر إسكندر.

حسام جابر علي الضمرانى.

راغب محمد راغب عبد المنعم جبر.

روان همام محمد عبد الغني سراج.

ماريو ريمون شفيق رشدي.

محمد سامر حسن أحمد سلطان.

محمد سيد حسين بدوي.

محمد عبد الحميد عبد العزيز إبراهيم.

محمود محمد بهجت رياض عبد المطلب.

مروة جمال بديع محمد عبد الله.

نيرمين إبراهيم أحمد العربي.

نيفين شحاتة أحمد أحمد زايد.

لجنة التاريخ والأثار

طارق سيد توفيق أحمد "مقررًا"

الأعضاء:

إبراهيم محمد بيومي محمود مهران.

أحمد حلمي صادق إبراهيم.

أماني طلعت إبراهيم خلف.

أيمن وهيب طاهر مصطفى.

جيهان عاطف توفيق دوس.

حسن أحمد حسن سليم.

رانيا سمير رمضان.

رانيا مصطفى عبد الواحد.

سارة العزب حسين عيسى.

عائشة محمود محمد محمود عبد العال.

علي عبد الحليم علي.

عماد أحمد هلال شمس الدين.

محسن محمد صالح محمد.

رئيس الجمعية التاريخية أو من ينوب عنه، عضواً بحكم منصبه.

لجنة الاستثمار الثقافي

لميس على محمد نجم "مقرراً"

الأعضاء:

ألفت هشام عبد العزيز جميع

بشير نبيل بشير شوشة

دينا عبد الكريم صادق مكسيموس

سارة أمين عز الدين المغربى

سلمى عبده مبارك عبده

صلاح أحمد هاشم عبد الحافظ

عمرو حسنى حامد عبد العزيز

كريم إبراهيم عبد الملاك شاروبيم

مؤنس احمد أمين محمد

نجلاء سمير أحمد محمود نصير

نرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين

هالة أحمد طلعت عبد الودود

وليد احمد ثابت طوغان

ياسمين هلال حامد محمد

لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية

محمد مصطفى كمال عبد الله شهده "مقرراً"

الأعضاء:

إبراهيم سيف عبد الحميد منشاوى

أمنية أمين حلمى حسن حلمى

أيمن السيد محمود عبد الوهاب

حسن محمد سلامة السيد

حنان حسين رمضان نظير

دينا اسامه السيد أحمد لطفى

سارة محمد أمين حسنى السيد

سلوى ممدوح ثابت ماجد مكى

شيرين جابر أحمد محمود إبراهيم

عالية محمد عبد المنعم محمد المهدى

محمد أحمد على عدوى

محمد احمد فؤاد عطية عبد الرحيم

محمد بدر الدين محمد زايد

مدحت محمد أنور محمد نافع

لجنة ثقافة الطفل

سماح أبو بكر محمد عزت "مقرراً"

الأعضاء:

حنان محمد السيد موسى

داليا احمد محمد السيد القونى

دينا رمضان جوهر مخيمر

سارة أشرف أحمد فخرى

سها سعيد عبد المنعم إبراهيم

شيرين ماهر عبد الرحمن مشرف

كرم ملاك كامل شاروبيم

محسن عبد الحفيظ عبد العال

محمد سيد محمد عبد التواب

محمد فتحى عبد السميع مهدى

نجلاء جلال السيد علام

نهى عباس حسين السيد

نهى عبد الدايم سليمان

رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، عضواً بحكم منصبه.