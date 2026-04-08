قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه في أول زيارة لفهمي عمر إلى مكتبي للتهنئة كان غاضباً على ما آلت إليه الأمور في ماسبيرو، قائلاً إن هذا لا يعقل، لقد كان هذا المبني نابضاً بالإعلام والحياة والرسالة .

وبحسب بيان، جاء ذلك في حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر والذي أقامته الهيئة الوطنية للإعلام.

اقرأ أيضًا:

توجيه جديد من هيئة النقل العام بشأن زيادة الإيرادات





وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: لقد تكررت زيارات فهمي عمر، وتشرفت بالحوار معه طويلاً أثناء هذه الزيارات، وكان سعيداً وهو يقول في كل زيارة أجد الأمور أفضل وهذا يدعو للتفاؤل، وقبل رحيله بوقت قصير امتدح جهود عودة ماسبيرو ، قائلا: "الآن تسير الأمور في طريقها الصحيح".



وأوضح "المسلماني": أن عودة ماسبيرو كان وراءها كل أبناء ماسبيرو الرائعين والموهوبين والمخلصين ولا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكننا عدنا بالفعل.