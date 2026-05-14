قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إنه لا يدعو إلى تغيير جذري في السياسات أو الأجور أو حتى قوانين مثل: الإيجار القديم، بقدر ما يدعو إلى ترسيخ مفهوم "الرحمة" في التعامل مع الفئات المختلفة داخل المجتمع.

وأوضح "الجلاد"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة "الشمس"، أن غياب البعد الإنساني في بعض القرارات الحكومية أو المؤسسية يمثل مشكلة حقيقية، مؤكدًا أن الرحمة ليست فقط قيمة دينية بل ضرورة اجتماعية لا غنى عنها في أي مجتمع عادل.

مجدي الجلاد: لا إصلاح دون مراعاة البعد الإنساني في القوانين

أضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، أن قانون الإيجار القديم تحديدًا يحتاج إلى صياغة عادلة ورحيمة في الوقت نفسه، توازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون الإضرار بأي طرف.

وأشار الجلاد إلى أنه لا ينحاز لطرف على حساب آخر، موضحًا أن هناك ملاكًا يعانون من تدني العائد الإيجاري منذ سنوات طويلة، وفي المقابل هناك مستأجرون استقروا في وحداتهم لعقود، ما يتطلب معالجة تشريعية دقيقة تراعي الواقع الاجتماعي والإنساني.

وتابع أن أي تعديل في هذا الملف يجب أن يراعي الفئات المختلفة داخل السوق العقاري، مع إمكانية وضع حلول تفصيلية لكل شريحة على حدة، بما يضمن تحقيق العدالة دون صدمات اجتماعية.

وأكد أن بعض الحالات التاريخية شملت دفع مبالغ كبيرة تحت ما كان يُعرف بـ"خلو الرجل" قبل تجريمه قانونيًا، وهو ما يجعل من الضروري مراعاة الأبعاد الزمنية والاجتماعية عند أي تعديل تشريعي جديد.

وشدد الإعلامي مجدي الجلاد على أن أي قانون يجب أن يوازن بين حماية الحقوق وعدم الإضرار البالغ بالمواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، داعيًا إلى تبني مقاربة إنسانية إلى جانب الدراسة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية عند صياغة التشريعات.

