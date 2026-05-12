رئيس شعبة البن: التغيرات المناخية وتكاليف الشحن وراء قفزة الأسعار

كتب : داليا الظنيني

11:50 م 12/05/2026

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القهوة تمثل ركيزة أساسية في "مزاج" الشعب المصري، مشيراً إلى أن قطاع البن يعد من أكثر القطاعات حساسية وتأثراً بالتحولات المناخية المتسارعة التي يسهدها العالم.

وأضاف فوزي ، خلال اتصال هاتفي عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن البن يأتي في مقدمة السلع التي تدفع ضريبة الجفاف والتقلبات الجوية، تزامناً مع الصعود المستمر في أسعار الطاقة عالمياً، وهو ما يضع ضغوطاً كبيرة على حركة التجارة في هذا القطاع.

وأوضح أن الارتفاع الملحوظ في فاتورة التكلفة الإجمالية انعكس بشكل مباشر على أسعار البن في الأسواق الدولية، مؤكداً أن هذه الزيادات ليست بمعزل عن الأزمات الاقتصادية العالمية التي طالت مدخلات الإنتاج.

وذكر رئيس الشعبة توضيحه بأن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب أزمة الطاقة، تلعب دوراً محورياً في تحديد السعر النهائي، خاصة وأن الدولة المصرية تعتمد على الاستيراد بنسبة 100% لتلبية احتياجات السوق المحلي من البن.

واختتم تصريحاته مبيناً وجود علاقة طردية بين المناخ والأسعار، حيث أوضح أن أي تغير مناخي يضرب الدول المنتجة للبن يؤدي تلقائياً إلى نقص المعروض أو تراجع الجودة، مما يترتب عليه بالضرورة ارتفاع الأسعار داخل السوق المصري.

التغيرات المناخية البن

