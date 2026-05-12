شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة في احتفالية اليوم العالمي للتمريض في مصر، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض، واللواء هشام الششتاوي رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور حسام موافي، والدكتور نعم عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى جانب عدد من القيادات الصحية والتنفيذية والشخصيات العامة.

أمل عمار: التمريض رسالة إنسانية تقوم على الرحمة والعطاء

أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة الإنسانية، مؤكدة أن التمريض ليس مجرد مهنة بل رسالة قائمة على الرحمة والعطاء وتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتمريض يأتي تخليدًا لاسم فلورنس نايتنجيل، مؤسِّسة التمريض الحديث.

وأضافت أن شعار هذا العام "تمكين التمريض حماية للحياة" يعكس أهمية دعم الكوادر التمريضية وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، والاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تطوير المنظومة الصحية.

تكامل الفريق الطبي ودروس جائحة كورونا

وأوضحت رئيسة المجلس أن نجاح المنظومة الصحية يعتمد على التكامل بين جميع عناصرها من أطباء وهيئات تمريض، مشيرة إلى أن العاملين بالقطاع الصحي قدموا نموذجًا مشرفًا خلال جائحة كورونا، حيث تصدروا الصفوف الأولى في أداء الواجب الوطني والإنساني.

إشادة بدور المرأة المصرية في القطاع الصحي

أكدت "عمار" أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على الجمع بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، وقدمت نموذجًا مشرفًا داخل قطاع التمريض، مشيدة بدور الممرضات المصريات كشريك أساسي في حماية صحة المجتمع وتقديم الرعاية للمرضى.

ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما أولاه من اهتمام غير مسبوق بالمرأة المصرية، مشيرة إلى المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة دعم صحة المرأة، التي قدمت خدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية لملايين السيدات.

واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من القيادات الصحية وأفراد هيئة التمريض المتميزين على مستوى الجمهورية، تقديرًا لجهودهم في خدمة القطاع الصحي، إذ قام وزير الصحة والنقيب العام للتمريض بتكريم المستشارة أمل عمار تقديرًا لجهودها في ملف تمكين المرأة المصرية.

اقرأ أيضًا:

عضو بـ"مجلس المحامين" يطلق دعوة لتأسيس مجلس قومي للرجال

رئيسة "القومي للمرأة" تبحث مع محافظ أسوان تعزيز دعم وتمكين المرأة