أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في مأدبة عشاء على هامش مشاركته في أعمال قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة في كينيا.

وكان الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي استقبلا الرئيس السيسي لدى وصوله للمشاركة في مأدبة العشاء ضمن فعاليات القمة.

تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في قمة إفريقيا فرنسا

أعلن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في وقت سابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل بسلامة الله إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة إفريقيا فرنسا.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن حرس الشرف اصطف لتحية الرئيس لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي، حيث كان في استقباله وزير الصحة الكيني، ورئيسة مراسم جمهورية كينيا، وسفير مصر في نيروبي وأعضاء السفارة المصرية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي قام بالتوقيع في سجل الزيارات بالاستراحة الرئاسية بالمطار عقب وصوله مباشرة.

