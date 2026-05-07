إعلان

عيد الأضحى 2026.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلاة بالساحات والمساجد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:41 م 07/05/2026

وزارة الأوقاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص (٦٨٣٤) ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة العيد؛ حرصًا من الوزارة على التيسير على المواطنين وتمكينهم من أداء الشعائر في أجواء إيمانية منظمة وآمنة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنها أتمت استعداداتها المبكرة لصلاة العيد؛ حيث جرى تجهيز الساحات والمساجد المخصصة لذلك على الوجه الأمثل، مع مراعاة تهيئة أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة، بما يحقق السكينة والتنظيم، ويُيسِّر على المصلين أداء الصلاة في أجواء من الطمأنينة والفرحة.

ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك

وشددت الوزارة على عدد من الضوابط المنظمة لإقامة صلاة العيد بالساحات، من أهمها:

* الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة وتهيئتها على أكمل صورة.
* تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة.
* تجنب الاختلاط أو السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة.
* عدم السماح بأي استغلال للساحات يخرج بها عن إطار شعيرة صلاة العيد.
* ترك الساحات نظيفة بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.
* الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة.
* منع ما يعرقل حركة المصلين أو يسبب أذًى.
* فتح مخارج واضحة للطوارئ.
* توفير مكبرات صوت مناسبة دون إيذاء أو تشويش.
* ترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات.

وأكدت الوزارة أن جميع مديريات الأوقاف بالمحافظات تتابع الاستعدادات أولًا بأول؛ لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة تعكس روح المناسبة المباركة، وتُبرز رسالة المساجد في نشر القيم الإيمانية والفرحة المجتمعية في هذا اليوم العظيم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عيد الأضحى المبارك ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك وزارة الأوقاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باع سيارته بعد انتشار الفيديو.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو متحرش كلية
حوادث وقضايا

باع سيارته بعد انتشار الفيديو.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو متحرش كلية
غياب لاعب الزمالك.. موعد جنازة والد محمد شحاتة
رياضة محلية

غياب لاعب الزمالك.. موعد جنازة والد محمد شحاتة
طالبة تستعين بأسرتها وتهاجم زملاءها بالسكاكين داخل الحرم الجامعي
حوادث وقضايا

طالبة تستعين بأسرتها وتهاجم زملاءها بالسكاكين داخل الحرم الجامعي
فقط للمشتركين.. محمد رمضان يروج لأغنية "Brown Skin Girl" مع المطرب Noizy
زووم

فقط للمشتركين.. محمد رمضان يروج لأغنية "Brown Skin Girl" مع المطرب Noizy
لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس البرازيل.. محاولة لتجاوز الخلافات السياسية والتجارية
شئون عربية و دولية

لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس البرازيل.. محاولة لتجاوز الخلافات السياسية والتجارية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء تسحب تشغيلة من “فلوموكس 1000” بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات
في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفض الاعتداءات الإيرانية