سؤال برلماني للحكومة بشأن التفرقة في تنسيق الجامعات بين الشهادات الدولية

كتب : أحمد العش

03:30 ص 12/05/2026

النائب عاطف المغاوري

تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما وصفه بوجود تفرقة في قواعد تنسيق القبول بالجامعات بين طلاب الشهادة البريطانية (IGCSE) والدبلومة الأمريكية.

انتقادات لتعدد نظم التعليم قبل الجامعي

أوضح النائب في سؤاله، أن تعدد نظم التعليم والمناهج قبل الجامعي، رغم رفضه من حيث المبدأ لما قد يسببه من آثار سلبية على الهوية الوطنية والنشأة التعليمية، قد تحول من أداة للحراك الاجتماعي إلى وسيلة للفرز الطبقي والاجتماعي، يمتد تأثيرها إلى التعليم الجامعي وسوق العمل.

تساؤلات حول العدالة في القبول الجامعي

أشار "المغاوري" إلى ما يتردد بين الطلاب وأولياء أمورهم من تساؤلات حول أسباب التمييز بين طلاب الشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية، رغم اختلاف طبيعة كل نظام من حيث أساليب الدراسة والتقييم ومكونات المجموع.
وضرب مثالًا بكلية الطب البيطري في جامعة القاهرة الأهلية، إذ بلغ الحد الأدنى للقبول لطلاب الـIG نحو 92%، مقابل 84% لطلاب الدبلومة الأمريكية، متسائلًا عن الأساس الذي تم عليه هذا التفاوت.

دعوة لمراجعة المعايير

أكد "النائب" أن طلاب الشهادة البريطانية يمثلون مسارًا علميًا متخصصًا، في حين يتسم نظام الدبلومة الأمريكية بالعمومية، معتبرًا أن عدم مراعاة الفروق الجوهرية بين النظامين قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة في فرص القبول.
وتساءل عن أسباب منح أفضلية لطلاب الدبلومة الأمريكية على حساب طلاب الشهادة البريطانية، مطالبًا بتوضيح الأسس والمعايير التي تم الاستناد إليها في وضع هذه الضوابط.

طلب إحالة ومناقشة السؤال

اختتم النائب عاطف المغاوري، سؤاله بطلب إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته والرد عليه كتابة، مؤكدًا أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون تمييز.

