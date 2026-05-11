افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بمدينة السادات، المصنع الجديد لشركة "ڤيتاليتي" للصناعة والتجارة، الذراع الصناعي لشركة بينيفت المالكة للعلامتين التجاريتين V seven وV cola، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وعدد من قيادات الشركة.

رئيس الوزراء: الحكومة تدعم الصناعات المحلية والتصدير

أكد رئيس الوزراء، عقب افتتاح المصنع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرات القطاع الخاص، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، مشددًا على استمرار الدولة في تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال محفزة للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.

وزير الصناعة: المصنع يعتمد أحدث خطوط الإنتاج

من جانبه، أوضح خالد هاشم، أن المصنع يستخدم أحدث خطوط الإنتاج، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، بما يعكس تطور قطاع الصناعات الغذائية المصرية وقدرته على المنافسة عالميًا ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.

رئيس الشركة: منتجاتنا تُصدر إلى 48 دولة حول العالم

استمع رئيس الوزراء، خلال الجولة، إلى شرح من المهندس محمد نور، رئيس مجلس إدارة شركة "ڤيتاليتي ريفريشمينت"، الذي أكد أن الشركة مصرية بنسبة 100% وتأسست عام 2021، وتقدم مجموعة متنوعة من المشروبات الصحية للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن منتجات الشركة تُصدر حاليًا إلى 48 دولة موزعة على 6 قارات.

محمد نور: نعتمد على خامات محلية بنسبة 95%

أشار رئيس الشركة، إلى أن "ڤيتاليتي"، حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد العاملين بها من 20 موظفًا فقط في 2021 إلى 900 موظف حاليًا، مع زيادة الطاقة الإنتاجية من 10 ملايين عبوة سنويًا إلى 350 مليون عبوة، والاعتماد على مواد خام محلية بنسبة 95%، باستثمارات وصلت إلى 1.5 مليار جنيه.

رئيس الشركة: نستهدف مليار عبوة سنويًا بحلول 2030

أوضح محمد نور، أن الشركة تخطط بحلول عام 2030 لرفع عدد العاملين إلى أكثر من 2200 موظف، وزيادة خطوط الإنتاج إلى 5 خطوط بدلًا من خط واحد، مع الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ مليار عبوة سنويًا، والتوسع في التصدير لأكثر من 80 دولة، باستثمارات متوقعة تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وأضاف أن الشركة تعتمد على تقنيات متقدمة لإعادة تدوير المياه وتقليل استهلاكها في صناعة المشروبات الغازية، إلى جانب دمج أنظمة الطاقة الشمسية لتقليل كثافة استهلاك الطاقة بمقدار 1 ميجاوات بحلول 2028.

ڤيتاليتي: إطلاق أول غطاء واقٍ من الغبار قابل لإعادة التدوير

كما أشار رئيس الشركة إلى إطلاق أول غطاء واقٍ من الغبار في العالم، يهدف إلى ضمان أعلى مستويات السلامة للمنتج، مع كونه قابلًا لإعادة التدوير بنسبة 100%.

مدبولي: المصنع إضافة قوية للسوق المصرية وقطاع التصدير

أطلق رئيس الوزراء، خلال جولته بالمصنع، إشارة بدء التشغيل، وتفقد مراحل الإنتاج المختلفة، بداية من المعامل وغرف تحضير المركزات ومعالجة المياه والتعقيم، وصولًا إلى منطقة التعبئة الآلية التي تنتج نحو 60 ألف عبوة في الساعة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمنتجات المصنع، مؤكدًا أنها تمثل إضافة حقيقية للسوق المصرية ولقطاع التصدير، خاصة مع اعتماد المصنع على خامات محلية بنسبة تقترب من 100%، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة المكون المحلي في الصناعة الوطنية.