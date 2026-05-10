أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، بأن ناقلة بضائع سائبة أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد 23 ميلاً بحرياً إلى الشمال الشرقي من الدوحة.

حريق محدود من دون إصابات

وأوضحت الهيئة أن المقذوف أدى إلى اندلاع حريق صغير على متن السفينة، قبل أن يتمت السيطرة عليه وإخماده، وأضافت أن قبطان السفينة لم يبلغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، كما لم تُسجل أي آثار بيئية ناجمة عن الحادث.

تحقيقات لمعرفة مصدر المقذوف

وأكدت الهيئة أن السلطات المختصة باشرت تحقيقاً لتحديد مصدر المقذوف والوقوف على ملابسات الواقعة، في وقت تتواصل فيه المتابعة الميدانية لجمع المعلومات المتعلقة بالحادث.

تحذيرات للسفن في المنطقة

وفي ضوء الحادث، تلقت السفن العاملة في المنطقة إرشادات بتوخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، مع دعوة جميع السفن إلى إبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن أي أنشطة مشبوهة أو تحركات غير اعتيادية.