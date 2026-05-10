ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.14%، عند مستوى 54214 نقطة، في بداية جلسة اليوم الأحد، محققًا قمة تاريخية جديدة.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.90%، كما صعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.99% عند مستوى 53605 نقطة، في ختام جلسة الأربعاء الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم القاهرة للخدمات التعليمية الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم الملتقي العربي للاستثمارات.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة جنوب الوادي للأسمنت-1 الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم حق اكتتاب شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي جديد-2.