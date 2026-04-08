علق الإعلامي عمرو أديب، على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن اتفق البلدان على هدنة لأسبوعين قبل ساعات من انتهاء مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال أديب عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الأربعاء: "لا يهمني تضارب نصوص وقف إطلاق النار، ولا تهمني ادعاءات الطرفين بتحقيق الانتصار، المهم، والأكثر أهمية، ألا تنجح إسرائيل في أي لحظة، قولًا أو فعلًا، في إقناع ترامب باستئناف الحرب لأي سبب أو بأي حادثة مفتعلة من الموساد".

وأضاف: "بالمناسبة، كنت من القلة القليلة التي توقعت وقف القتال اليوم، وأرجو ألا يكون توقعي للمؤامرة الإسرائيلية صحيحًا".

مصر ترحب باتفاق وقف حرب إيران

كانت مصر بدورها رحبت مصر بإعلان ترامب التوصل إلى وقف لاطلاق النار مع إيران يستمر أسبوعين.

وقالت الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي أعرب خلال اتصال هاتفي بالموفد الأميركي ستيف ويتكوف فجر الأربعاء عن "التقدير البالغ لهذه الخطوة الأميركية الهامة لإعطاء الدبلوماسية الفرصة والعمل على بدء عملية جدية للتفاوض بين الجانبين الأميركي والإيراني".

واعتبرت الخارجية أن "تعليق العمليات العسكرية في المنطقة لمدة أسبوعين يعد تطورا إيجابيا هاما نحو تحقيق التهدئة المنشودة.. ولإفساح المجال للمفاوضات والدبلوماسية والحوار البناء".