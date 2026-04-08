قال بيان صادر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الأخيرة، وعلى رأسها الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في خطوة تمثل بارقة أمل نحو احتواء التصعيد وفتح المجال أمام مسار سياسي ودبلوماسي يحقق الاستقرار المنشود.

دعم السلام والاستقرار الإقليمي والدولي

وأوضح البيان أن التنسيقية ثمنت ما كشفت عنه التقارير الدولية بشأن الدور المصري المحوري في دعم جهود التهدئة، حيث أكدت الوساطة المصرية مجددًا قدرتها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، انطلاقًا من ثوابتها التاريخية في دعم السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضًا:

توجيه جديد من هيئة النقل العام بشأن زيادة الإيرادات







العمل على تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم





كما أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تأييدها الكامل لما جاء في كلمة الرئيس، والتي عكست رؤية مصر الثابتة في دعم الحلول السلمية، والدعوة إلى تغليب صوت العقل والحكمة، والعمل على تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم يضع حدًا للصراعات الممتدة في المنطقة.

مساندة الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي

وأكدت التنسيقية دعمها لموقف الدولة المصرية في مساندة الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مع ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة لتلك الدول في أي ترتيبات مستقبلية، بما يضمن تحقيق الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي.

تسوية شاملة ومستدامة

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد والمسؤول في المفاوضات الجارية، والبناء على هذه الخطوة الإيجابية للوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة، تفتح آفاقًا جديدة للتنمية والتعاون بين شعوب المنطقة.

وجددت التنسيقية تأكيدها على أن السلام العادل والشامل يظل الخيار الوحيد القادر على إنهاء دوائر الصراع، وتحقيق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار، مشيدة بالدور المصري المتوازن الذي يضع الاستقرار الإقليمي في صدارة أولوياته.