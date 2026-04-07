محمود محيي الدين يكشف إمكانية استخدام الخيار النووي ضد إيران

كتب : داليا الظنيني

11:11 م 07/04/2026

أوضح العميد محمود محيي الدين، الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية، أن لجوء الولايات المتحدة لتوظيف ترسانتها النووية في صراعها مع إيران يظل احتمالاً بعيدا وغير مرجحا في الحسابات الراهنة.

وقال محيي الدين، عبر برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة "إم بي سي مصر"، إن تل أبيب تمتلك بالفعل رؤوساً نووية تكتيكية مصممة لاستهداف مساحات جغرافية محددة بدقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود هاجس إسرائيلي حقيقي من إمكانية مبادرة طهران بشن ضربة نووية استباقية ضدها.

التفوق الجوي الأمريكي وسلاح "F-22"

وعن موازين القوى الجوية، ذكر الخبير العسكري أن المقاتلات الشبحية من طراز "F-22 رابتور" المتواجدة حالياً في المنطقة تمثل ذروة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، حيث تتمتع بقدرات فائقة تجعل واشنطن تفرض حظراً صارماً على بيعها أو تداولها لأي جيش آخر خارج القوات الأمريكية.

وأضاف أن وجود هذا السرب في القواعد القريبة يعزز من قدرات الردع، نظراً لما تمتلكه هذه الطائرات من تكنولوجيا متطورة في التخفي والمناورة لا تتوفر في غيرها من المقاتلات.

حدود التحركات البرية وتعقيدات ملف اليورانيوم

وفيما يخص الحشود العسكرية على الأرض، أكد العميد محيي الدين أن القوام الحالي للقوات الأمريكية في المنطقة لا يكفي لخوض غزو بري واسع النطاق للأراضي الإيرانية، واصفاً هذه الخطوة بأنها تتطلب إمكانيات ضخمة تتجاوز التواجد الحالي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن السيطرة على منشآت اليورانيوم الإيرانية هي عملية معقدة للغاية، مضيفاً أن تحقيق هدف عسكري بهذا الحجم يستلزم تمهيداً عبر ضربات جوية مكثفة وغير مسبوقة، تليها عمليات إنزال وتحركات برية واسعة النطاق للسيطرة الفعالة على تلك المواقع الحساسة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يتلقى طلبًا باكستانيًا لتمديد مهلة إيران.. ومصدر: أخبار سارة قريبًا
شئون عربية و دولية

ترامب يتلقى طلبًا باكستانيًا لتمديد مهلة إيران.. ومصدر: أخبار سارة قريبًا
"تقنية جديدة تُستخدم لأول مرة".. كيف أنقذت أمريكا الطيار المفقود في إيران؟
شئون عربية و دولية

"تقنية جديدة تُستخدم لأول مرة".. كيف أنقذت أمريكا الطيار المفقود في إيران؟
في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
نصائح طبية

في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها
أخبار مصر

رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها

