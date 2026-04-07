أوضح العميد محمود محيي الدين، الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية، أن لجوء الولايات المتحدة لتوظيف ترسانتها النووية في صراعها مع إيران يظل احتمالاً بعيدا وغير مرجحا في الحسابات الراهنة.

وقال محيي الدين، عبر برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة "إم بي سي مصر"، إن تل أبيب تمتلك بالفعل رؤوساً نووية تكتيكية مصممة لاستهداف مساحات جغرافية محددة بدقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود هاجس إسرائيلي حقيقي من إمكانية مبادرة طهران بشن ضربة نووية استباقية ضدها.

التفوق الجوي الأمريكي وسلاح "F-22"

وعن موازين القوى الجوية، ذكر الخبير العسكري أن المقاتلات الشبحية من طراز "F-22 رابتور" المتواجدة حالياً في المنطقة تمثل ذروة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، حيث تتمتع بقدرات فائقة تجعل واشنطن تفرض حظراً صارماً على بيعها أو تداولها لأي جيش آخر خارج القوات الأمريكية.

وأضاف أن وجود هذا السرب في القواعد القريبة يعزز من قدرات الردع، نظراً لما تمتلكه هذه الطائرات من تكنولوجيا متطورة في التخفي والمناورة لا تتوفر في غيرها من المقاتلات.

حدود التحركات البرية وتعقيدات ملف اليورانيوم

وفيما يخص الحشود العسكرية على الأرض، أكد العميد محيي الدين أن القوام الحالي للقوات الأمريكية في المنطقة لا يكفي لخوض غزو بري واسع النطاق للأراضي الإيرانية، واصفاً هذه الخطوة بأنها تتطلب إمكانيات ضخمة تتجاوز التواجد الحالي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن السيطرة على منشآت اليورانيوم الإيرانية هي عملية معقدة للغاية، مضيفاً أن تحقيق هدف عسكري بهذا الحجم يستلزم تمهيداً عبر ضربات جوية مكثفة وغير مسبوقة، تليها عمليات إنزال وتحركات برية واسعة النطاق للسيطرة الفعالة على تلك المواقع الحساسة.