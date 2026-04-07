وزير الري: زراعة الأرز تحت السيطرة لحماية المياه وتحقيق الاكتفاء الذاتي

كتب : نشأت حمدي

06:48 م 07/04/2026
    اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
    لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بحضور وزيري الزراعة والري
    لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بحضور وزيري الزراعة والري

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن قرار تحديد مساحات زراعة الأرز يأتي في إطار سياسة الدولة للحفاظ على الموارد المائية المحدودة وحسن إدارتها، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زراعة نحو مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل التحديات المائية التي تواجه مصر.

وشدد سويلم على أن القرارات تُتخذ بناءً على أسس علمية، وتنسيق مشترك مع أجهزة وزارة الزراعة ومراكزها البحثية المتخصصة، بما يحقق التوازن بين الأمن الغذائي والموارد المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بـمجلس النواب المصري، برئاسة النائب السيد القصير، وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق، اليوم الثلاثاء.

وخلال كلمته، وجه سويلم التحية لوزير الزراعة ورئيس اللجنة وأعضاء مجلس النواب، مشيدًا بالدور المهم للمجلس في تقديم ومناقشة مقترحات بناءة لخدمة الوطن والمواطنين، خاصة في ملف المياه، مؤكدًا حرص الوزارة على تلقي المقترحات التي تسهم في مواجهة التحديات وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.

زراعة الأرز وزارة الري مجلس النواب

