قامت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة بإفتتاح وتشغيل فندقي "رأس البر والمشير أحمد بدوي – الأبيض " للقوات المسلحة بعد الإنتهاء من أعمال تطويرهما، إذ شملت أعمال التطوير كافة المنشآت الخدمية والإدارية لتقديم خدمة متميزة لكافة المترددين .

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى المنشآت الخدمية والفندقية لتقديم خدمة متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

تفاصيل افتتاح فندقي رأس البر والمشير أحمد بدوي بعد التطوير

أكد اللواء أركان حرب أيمن مصطفى محمد، مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، خلال المراسم، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث سلسلة نوادي وفنادق القوات المسلحة بمختلف محافظات الجمهورية بما يمكنها من توفير كافة الخدمات المقدمة للزائرين ويعزز من دورها في خدمة المجتمع .

وحضر مراسم الإفتتاحين الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، واللواء أركان حرب محمد يوسف عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء أركان حرب حاتم مصطفى زهران، قائد المنطقة الغربية العسكرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.

