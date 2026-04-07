الدكتور محمود محيي الدين ينتقد قرار الحكومة بغلق المحلات في التاسعة مساءً - فيديو

كتب : أحمد العش

12:06 ص 07/04/2026
    جانب من لقاء الدكتور محمود محيي الدين مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست أسئلة حرجة
انتقد الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي، قرار الحكومة بغلق المحلات في الساعة التاسعة مساءً، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات قد تمثل عبئًا على النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات الخدمية التي تعتمد بشكل أساسي على العمل في الفترات المسائية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يروج لنفسه كوجهة سياحية، ما يتطلب مرونة أكبر في مواعيد التشغيل.

انتقادات لقرار غلق المحلات.. ومطالب بحلول لأزمة الطاقة

أوضح "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن اللجوء إلى هذا القرار قد يكون اضطراريًا في ظل ضغوط تتعلق بالطاقة.
وشدد على ضرورة ألا يتحول إلى وضع دائم يضر بالمجتمع أو يعطل مصالحه، معربًا عن أمله في أن يتم تجاوز مثل هذه الأزمات دون التأثير على استقرار النشاط الاقتصادي أو راحة المواطنين.
وأشار محمود محيي الدين، إلى أن توقيت تنفيذ القرار قد يكون مفهومًا في سياق معين، إلا أن الأهم هو كيفية التواصل بشأنه، موضحًا أن القرارات لا تتوقف فقط على مضمونها أو توقيتها، بل تمتد إلى آليات شرحها للرأي العام، بما يضمن تفهم المواطنين لأسبابها وأهدافها، بدلًا من ترك الأمر لاجتهادات أو تفسيرات غير دقيقة.

ضرورة وضع حلول مستدامة لأزمة الطاقة

دعا محيي الدين، في سياق متصل، إلى التركيز على حلول مستدامة لأزمة الطاقة، مثل: رفع كفاءة الاستخدام والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مستشهدًا بتجارب عالمية تعتمد على ترشيد الاستهلاك داخل المنشآت، واستخدام الطاقة الشمسية بشكل واسع، سواء في الفنادق أو المشروعات الصغيرة.

وأكد الخبير الاقتصادي، على أهمية تنويع مزيج الطاقة في مصر، بما يعزز من استقلالية القرار الاقتصادي ويقلل الاعتماد على مصادر محدودة، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ وتبني سياسات أكثر كفاءة في إدارة الموارد.
واختتم الدكتور محمود محيي الدين، حديثه بالتأكيد على أن تحقيق الأمن الطاقي يعتبر ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب أهمية الحفاظ على نعمة الأمن والأمان، باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه مختلف خطط التنمية في الدولة.

تحرك عاجل لاستثناء المطاعم السياحية بالقاهرة والجيزة من مواعيد الغلق

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإغلاق الحكومي 2026 مجدي الجلاد محمود محيي الدين أسئلة حرجة أزمة الطاقة

ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
جيهان الشماشرجي أنيقة ومحمد سامي داخل سيارة فارهة.. 10 لقطات لنجوم الفن
الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر
بعد إصابته.. ريال راسينج الإسباني يكشف موقفه من ضم بلال عطية
عملية إنقاذ بنصف مليار دولار.. كيف تخسر واشنطن في إيران حتى حين تنتصر؟
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق