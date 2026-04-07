انتقد الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي، قرار الحكومة بغلق المحلات في الساعة التاسعة مساءً، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات قد تمثل عبئًا على النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات الخدمية التي تعتمد بشكل أساسي على العمل في الفترات المسائية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يروج لنفسه كوجهة سياحية، ما يتطلب مرونة أكبر في مواعيد التشغيل.

انتقادات لقرار غلق المحلات.. ومطالب بحلول لأزمة الطاقة

أوضح "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن اللجوء إلى هذا القرار قد يكون اضطراريًا في ظل ضغوط تتعلق بالطاقة.

وشدد على ضرورة ألا يتحول إلى وضع دائم يضر بالمجتمع أو يعطل مصالحه، معربًا عن أمله في أن يتم تجاوز مثل هذه الأزمات دون التأثير على استقرار النشاط الاقتصادي أو راحة المواطنين.

وأشار محمود محيي الدين، إلى أن توقيت تنفيذ القرار قد يكون مفهومًا في سياق معين، إلا أن الأهم هو كيفية التواصل بشأنه، موضحًا أن القرارات لا تتوقف فقط على مضمونها أو توقيتها، بل تمتد إلى آليات شرحها للرأي العام، بما يضمن تفهم المواطنين لأسبابها وأهدافها، بدلًا من ترك الأمر لاجتهادات أو تفسيرات غير دقيقة.

ضرورة وضع حلول مستدامة لأزمة الطاقة

دعا محيي الدين، في سياق متصل، إلى التركيز على حلول مستدامة لأزمة الطاقة، مثل: رفع كفاءة الاستخدام والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مستشهدًا بتجارب عالمية تعتمد على ترشيد الاستهلاك داخل المنشآت، واستخدام الطاقة الشمسية بشكل واسع، سواء في الفنادق أو المشروعات الصغيرة.



وأكد الخبير الاقتصادي، على أهمية تنويع مزيج الطاقة في مصر، بما يعزز من استقلالية القرار الاقتصادي ويقلل الاعتماد على مصادر محدودة، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ وتبني سياسات أكثر كفاءة في إدارة الموارد.

واختتم الدكتور محمود محيي الدين، حديثه بالتأكيد على أن تحقيق الأمن الطاقي يعتبر ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب أهمية الحفاظ على نعمة الأمن والأمان، باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه مختلف خطط التنمية في الدولة.

تحرك عاجل لاستثناء المطاعم السياحية بالقاهرة والجيزة من مواعيد الغلق



غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟



