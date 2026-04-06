شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في اجتماع إطلاق الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على دعم وتمكين المرأة للمشاركة الفاعلة في مجالات الإبتكار وريادة الأعمال والمشروعات الخضراء، وتشجيع السيدات والفتيات على التقدم بأفكار ومبادرات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء اللقاء بحضور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور احمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود محيي الدين رئيس اللجنة الوطنية لتقييم المشروعات والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للتمويل خطة التنمية المستدامة والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة وبمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بدعم جهود التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس عن سعادتها بالتواجد في هذه المناسبة الوطنية الهامة، لإطلاق الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تلك المبادرة التي غدت إحدى الركائز الأساسية في مسار الدولة المصرية نحو ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر في اتساق واضح مع توجهات الدولة نحو تعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد الاستهلاك حيث انطلقت هذه المبادرة برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار رؤية وطنية واعية تُدرك أن التنمية الحقيقية لم تعد تقاس فقط بمعدلات النمو، وإنما بقدرة الدول على تحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي وحسن إدارة الموارد، بما يضمن استدامتها ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وتقدمت رئيسة المجلس بخالص الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر، وحرصه على إدماج فئة للمرأة ضمن هذه المبادرة، بما يعكس إيمان الدولة بدور المرأة كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة ، كما توجهت بخالص الشكر إلى الدكتور محمود محيي الدين لجهوده البارزة في دعم تخصيص فئة لمشروعات المرأة، وإدراج معيار "التمكين وتكافؤ الفرص" ضمن معايير التقييم، بما يعزز من عدالة المنافسة ويرسخ لمفهوم الشمول.

ويرسخ المفاهيم الشمول بالإضافة إلى توجيه الشكر للدكتورة منال عوض على جهودها المتميزة في دعم المشروعات الخضراء الذكية، وتعزيز المشاركة على المستوى المحلي بجانب الشكر الموصول للدكتور عبد العزيز قنصوة، لدوره المهم في دعم ربط البحث العلمي بالتطبيق، وتشجيع الإبتكار داخل الجامعات والمراكز البحثية بما يخدم أهداف المبادرة. بالإضافة الى خالص التقدير للدكتور أحمد رستم، والسفير هشام بدر، وفريق العمل على تعاونهم المثمر والبناء مع المجلس القومي للمرأة.

وأضافت رئيسة المجلس، لقد عكست الدورات الثلاث السابقة نجاحاً ملموساً لهذا النموذج الوطني في توطين العمل المناخي على مستوى المحافظات، وتحفيز طاقات الابتكار لدى أبناء وبنات مصر فلم تعد المشروعات الخضراء الذكية مجرد أفكار، بل تحولت إلى حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات البيئية، وتعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الإدارة الرشيدة للموارد حيث إن في قلب هذا التحول، يبرز دور المرأة المصرية، حيث أثبتت قدرتها على الريادة والابتكار، خاصة في مجال الإقتصاد الأخضر والعمل المناخي حيث قد بلغ إجمالي عدد المشروعات المقدمة ضمن فئة المرأة خلال الدورات الثلاث (3182) مشروعًا، من إجمالي (17678) مشروعًا على مستوى مختلف الفئات، وهو ما يعكس حجم الإقبال المتزايد، والثقة المتنامية في أهمية هذه الفئة ودورها في دعم مسارات التنمية المستدامة مؤكدة على أهمية الاستمرار في دعم المشروعات ضمن فئة المرأة، سواء تلك التي حققت نجاحا أو التي لا تزال في مراحل التطوير، من خلال تقديم المساندة الفنية واستكمال عناصرها بما يعزز فرص استدامتها.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن إطلاق الدورة الرابعة اليوم يمثل خطوة جديدة نحو البناء على ما تحقق، ويعكس إصرار الدولة على دعم الابتكار، وربط الأفكار بفرص حقيقية للنمو والتوسع بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة مؤكدة أن الابتكار هو المسار الأكثر تأثيرا لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وأن المشروعات الخضراء الذكية تمثل أداة عملية لترجمة توجه الدولة نحو ترشيد الاستهلاك إلى واقع ملموس.

واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بالتوجه بخالص التقدير إلى جميع القائمين على هذه المبادرة، داعية السيدات والفتيات والرجال في مختلف محافظات الجمهورية إلى المشاركة الفاعلة ، وتقديم مشروعات تعكس وعيهم وقدرتهم على الابتكار. فمستقبل هذا الوطن يصنع بإرادة أبنائه وبناته، وبأفكارهم التي تحدث فارقا.

كما شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا قدمه المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تناول خلاله مستجدات الدورة الرابعة وآليات التقديم للمشروعات، وأبرز معايير التقييم ودور المبادرة في دعم الابتكار البيئي والمشروعات الصديقة للبيئة، فضلًا عن استعراض قصص النجاح التي تحققت خلال الدورات السابقة.

وتخلل الاجتماع عددًا من المداخلات للسادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكدوا أهمية المبادرة في تشجيع الأفكار والمشروعات المبتكرة التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز جهود التنمية المستدامة بالمحافظات، بما يدعم التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الذكي.