أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال بهذه المناسبة.

