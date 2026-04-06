أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات شملت تعيين وتجديد تعيين 24 قيادة جامعية جديدة بعدد من الكليات والمراكز والوحدات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، واستمرار تطوير الأداء الإداري والأكاديمي بما يواكب التحديات المعاصرة.

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات شملت تعيين وتجديد تعيين 24 قيادة جامعية جديدة بعدد من الكليات والمراكز والوحدات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، واستمرار تطوير الأداء الإداري والأكاديمي بما يواكب التحديات المعاصرة.

وشملت القرارات تعيين 3 وكلاء لكليات التمريض والطب البيطري والعلوم، و12 رئيسًا لأقسام علمية بكليات طب الأسنان والتمريض والزراعة والدراسات العليا للتربية والتخطيط العمراني والإقليمي، وتعيين وتجديد تعيين 9 من مديري المراكز والوحدات ونوابهم.

رئيس جامعة القاهرة يوجه القيادات الجديدة بضرورة الالتزام بالعمل بروح الفريق المؤسسي

ووجّه رئيس جامعة القاهرة القيادات الجديدة بضرورة الالتزام بالعمل بروح الفريق المؤسسي، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات نوعية خلال الأعوام الماضية، والتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية، وتكريس الجهود لتطوير الجوانب الأكاديمية والبحثية والإدارية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات، وتهيئة بيئة محفزة لجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

من هم المعينون الجدد؟

وشملت القرارات تعيين 3 وكلاء جدد، وهم: د. هناء علي أحمد الفقي وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التمريض، ود. هبة سعيد إسماعيل الليثي وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب البيطري، ود. أمل محمود علي سليمان وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية العلوم.

كما تضمنت القرارات تعيين 12 رئيسًا للأقسام العلمية، بينهم 5 بكلية طب الأسنان، وهم: د. هاني محمود عمر عايد رئيسًا لمجلس قسم أشعة الفم والوجه والفكين، ود. هشام إبراهيم الأنصاري رئيسًا لمجلس قسم الاستعاضات السنية المثبتة، ود. داليا محمد عبد الحميد محمد رئيسًا لمجلس قسم المواد الحيوية، ود. صفا فتحي محمود عبد الغني رئيسًا لمجلس قسم باثولوجيا الفم والوجه والفكين، ود. عصام عادل عزيز مليكة رئيسًا لمجلس قسم الاستعاضة الصناعية لطب الأسنان.

كما شملت القرارات بكلية التمريض: د. إيمان عبد العليم عطيوي محمد رئيسًا لمجلس قسم إدارة التمريض، ود. أمل جمعة عبد النبي مصطفى رئيسًا لمجلس قسم تمريض الباطني الجراحي.

وتضمنت القرارات في كلية الزراعة: د. محمد محمود إبراهيم أحمد عبد الكريم رئيسًا لمجلس قسم الهندسة الزراعية، ود. أمل حسن معاذ رميح رئيسًا لمجلس قسم الحيوان والنيماتولوجيا الزراعية، ود. محمد أحمد فؤاد محمد المنيلاوي رئيسًا لمجلس قسم الإنتاج الحيواني، وشملت القرارات تعيين د. أيمن سالم عبد الله رئيسًا لمجلس قسم التربية الخاصة بكلية الدراسات العليا للتربية، ود. عباس محمد الزعفراني رئيسًا لمجلس قسم التصميم العمراني بكلية التخطيط العمراني.

وشملت قرارات رئيس جامعة القاهرة تعيين وتجديد تعيين 9 من مديري المراكز والوحدات ونوابهم، وهم: تعيين د. دعاء أحمد محمد هريدي قائمًا بأعمال مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، ود. معالي زايد محمد قائمًا بأعمال مدير المعهد الفني للتمريض بكلية التمريض، ود. مروة كمال محمد قائمًا بأعمال وكيل المعهد الفني للتمريض بكلية التمريض، وتجديد تعيين د. رحاب عمر محمد سالم قائمًا بأعمال مدير مركز أ.د. مأمون سلامة لبحوث الجريمة ومعاملة المجرمين بكلية الحقوق، وتعيين د. دعاء الصاوي يوسف سليمان نائبًا لمدير مركز البحوث والدراسات القانونية للتنمية الإدارية بكلية الحقوق، وتعيين د. رانا هشام محمد البنا نائبًا لمدير مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين بالجامعة، وتجديد تعيين د. كريم محمد فوزي السيد مديرًا لوحدة بحوث مستلزمات وأجهزة طب الأسنان بكلية طب الأسنان، وتعيين د. رنا نبيل صلاح الدين عبد العزيز نائبًا لمدير مركز المسوح والتطبيقات الإحصائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ود. محمد نجيب محمد عبد الغني نائبًا لمدير مكتب رعاية الطلاب الوافدين للمرحلة الجامعية الأولى.



