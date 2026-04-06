أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التشغيل التجريبي اليوم لمجزر فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 26 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، تقريرًا للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، وعدد من العاملين بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المجزر يخدم نحو 16 وحدة محلية و800 عزبة، بإجمالي عدد سكان يقارب 900 ألف مواطن.

كما تبلغ مساحة المجزر نحو 1150 مترًا مسطحًا، ويضم صالة لذبح المواشي وأخرى لذبح الأغنام، إلى جانب الخدمات الملحقة، ومنها غرف (السمط - الجلود - الغلايات - الضواغط - ثلاجة الإعدام - فراغ مخصص لثلاجة تشميع مستقبلية - منطقة تسليم - مكاتب إدارية وخدمات) على مساحة تقارب 550 مترًا.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المجزر يحتوي على عنبر لذبح المواشي مزود بخط تعليق من الاستانلس بطول المجزر، بدءًا من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، وصندوق ذبح بطاقة تتراوح بين 15 و20 رأسًا في الساعة بأوزان من 400 إلى 650 كجم، بالإضافة إلى عنبر للأغنام بطاقة تصل إلى 30 رأسًا في الساعة.

وأشارت إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل، وإنشاء شبكات تغذية مياه باردة وساخنة، وشبكة صرف صحي، وشبكة مواسير، ونظام لمكافحة الحريق، فضلًا عن تجديد شبكة الأعمال الكهربائية ولوحاتها بالكامل، إلى جانب أنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق - تليفونات - نظام مراقبة بالكاميرات - نظام صوتيات)، وكذلك أنظمة التهوية والشفاطات.

تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات

أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، من خلال تحديث البنية التحتية وتحسين خطوط الذبح وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها في مختلف المحافظات، ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.