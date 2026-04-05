أشادت الإعلامية منى عبد الغني، بقرار الغلق المبكر للمحال، مؤكدة أنه يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة ويعزز الروابط الأسرية، قائلة: «كويس عشان نصحى بدري».

وقالت عبد الغني، خلال تقديمها برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، إن الحكومة أحسنت بعدم رفع أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي، داعية المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.

وأضافت أن قرار الغلق المبكر للمحال في التاسعة مساءً يتماشى مع الظروف العالمية والإقليمية، في ظل ما وصفته بـ«أزمة عالمية» تستدعي التحرك الاستباقي قبل تفاقم الأوضاع.

وأشارت إلى أن الهدف من القرار هو تجنب الوصول إلى أزمات أكبر، مؤكدة أن الدولة تسعى لترشيد الاستهلاك، وهو ما يعكس رؤية استباقية للحفاظ على الموارد في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود ضبط الإنفاق وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

وأكدت أن العودة إلى نمط الحياة المبكر، سواء في النوم أو بدء العمل، سيكون له مردود إيجابي على الإنتاجية اليومية، لافتة إلى أن تأخر مواعيد العمل وفتح المحال في بعض المجتمعات يؤثر على سير الحياة، بينما يساعد البدء مبكرًا في تحسين كفاءة العمل وزيادة الإنجاز.

وأوضحت أن من أبرز مزايا القرار تعزيز الروابط الأسرية، حيث يتيح للأفراد قضاء وقت أطول مع أسرهم بدلًا من السهر خارج المنزل، مشددة على أن ترشيد استهلاك الطاقة لا ينعكس فقط على الفواتير، بل يمتد ليشمل تحسين جودة الحياة ودعم التماسك الأسري.