تامر أمين: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.. والمصريون لا حديث لهم إلا عن "شنطة عصام"

كتب : حسن مرسي

10:25 م 05/04/2026

قال الإعلامي تامر أمين، إن العالم يعيش أحداثًا ساخنة وصلت إلى حد توقع بعض المحللين لحرب عالمية ثالثة، بينما انشغل المصريون خلال 48 ساعة بقصة "شنطة عصام".

وأوضح أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن القصة بدأت بفيديو لسيدة تشكو فقدان حقيبة ابنها عصام بعد عودته من المدرسة، وقدمت بلاغًا لوزير التربية والتعليم وقسم الشرطة، لتتحول الواقعة البسيطة إلى قضية رأي عام.

وأشار أمين إلى أن الفيديو، رغم بساطته، أثار تعاطفًا واسعًا، حيث اعتبر المصريون أن فقدان حقيبة مليئة بالكتب والطعام يمثل أزمة كبيرة لأسرة بسيطة، خاصة إذا كانت قد اشترتها بطلوع الروح أو بالأقساط.

وأضاف أن القصة أخذت منحنيات ساخرة، حيث قيل إن عصام استبدل حقيبته بسندوتش لانشون، ثم نُفي ذلك، لتدخل الواقعة في دوامة من النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن هذه الظاهرة تكشف طبيعة التريندات التي لا تخضع لمقياس أو كتالوج، مشيرًا إلى أن الشخصية المصرية تتميز بالتعاطف مع الغلبان والوقوف بجانبه مهما كانت المشكلة صغيرة أو كبيرة.

وشدد تامر أمين على فقدان حقيبة قد يكون حدثًا عاديًا يوميًا، لكنه في مصر تحول إلى قضية رأي عام تعكس طبيعة المجتمع واهتمامه بمشاكل البسطاء.

