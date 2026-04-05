أكد الكاتب والمحلل السياسي علي يحيى، أن محاولات التوغل الإسرائيلية جنوب لبنان مستمرة لكنها فشلت حتى اللحظة في التثبيت.

وقال يحيى خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إن المقاومة اللبنانية تعتمد على استراتيجية رفع كلفة هذا التوغل ومنع جيش الاحتلال من التمكين في الجنوب، ومحاولة الانقباض على جنوده وخطوط إمداده.

وأضاف المحلل السياسي أن المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في الجنوب تتجاوز 200 كيلومتر مربع، لكنها لم تتحول إلى سيطرة كاملة بسبب الاستنزاف المستمر.

وأوضح أن المقاومة تستخدم العبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدروع والطائرات الانقضاضية (FPV) المشابهة لتكتيكات الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى الاشتباك المباشر.

وتابع يحيى أن الجديد هو تهديد جيش الاحتلال لنقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا، محاولاً قطع الخط البري الممتد من الصين عبر إيران والعراق وسوريا إلى لبنان.

وأشار إلى أن فشل الجيشين الأمريكي والإسرائيلي في قطع هذا الخط سابقًا يدفعهما لاستهداف هذه النقطة لتطويق لبنان والمقاومة التي لا تزال تتلقى الدعم من سوريا.

وأوضح المحلل السياسي أن عدد النازحين في لبنان يبلغ حوالي مليون و200 ألف، معظمهم من اللبنانيين، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الفلسطينيين والسوريين المقيمين في لبنان الذين نزحوا من الجنوب والضاحية وبيروت.

وأكد أن التعاضد اللبناني والجهود الأهلية والحكومية تساهم في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، مع توفير المأوى والغذاء والطبابة.

وشدد يحيى على أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد عدم وجود خوف من حرب أهلية، وأن التركيز ينصب على الحفاظ على السلم الأهلي.

وأشار إلى أن هناك جهودًا لامتصاص صدمة المواجهة ومنع تفجير الساحة اللبنانية، رغم الخلاف حول مفهوم المقاومة، حيث يقود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جهود طمأنة وتوحيد المجتمع اللبناني وتخفيف تداعيات الحرب.