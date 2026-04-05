تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، في واقعة غامضة أثارت حالة من القلق بين السكان.

جثة داخل شقة أكتوبر

تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة سكنية بالحي الأول، المجاورة السادسة، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

رائحة كريهة تقود للجثة

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة داخل الشقة، وتشير المعاينة الأولية إلى أن الوفاة حدثت منذ نحو يومين.

وتواصل الأجهزة الأمنية إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة أسباب الوفاة.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين