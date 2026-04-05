سيدبك تعتمد نتائج 2025.. 1.1 مليار جنيه أرباح والتوسع في 57 دولة

عقدت الجمعية العامة لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" اجتماعها لاعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2025، بحضور الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والكيميائي محمد زكريا الأفندي، رئيس الشركة، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومساهمي الشركة، وفقًا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

دقيقة حداد على شهيد العمل

واستهلت الجمعية أعمالها بالوقوف دقيقة حدادًا على روح المهندس حسام صادق، مدير عام مساعد الجودة بشركة بتروجت - فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي توفي أثناء أداء عمله بموقع الشركة في حبشان بأبوظبي.

دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة

أكد الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح أن "سيدبك" تعد من أبرز شركات البتروكيماويات في مصر، نظرًا لما تمتلكه من قدرات إنتاجية تسهم في توفير منتجات عالية القيمة تلبي احتياجات السوقين المحلي والتصديري.



وأشار إلى الدور المحوري للشركة في دعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى تبنيها عددًا من مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما انعكس إيجابيًا على الأداء التشغيلي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وشدد على أهمية التوسع في هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة التشغيل.

إنتاج قوي وانتشار عالمي

من جانبه، استعرض الكيميائي محمد زكريا الأفندي نتائج الأعمال خلال عام 2025، موضحًا أن الشركة حققت معدلات إنتاج متميزة، حيث بلغ إنتاج الإيثيلين نحو 233 ألف طن، والبولي إيثيلين نحو 188 ألف طن، إلى جانب منتجات ثانوية تدعم التكامل مع شركات القطاع.



وأضاف أن الشركة نجحت في التوسع في أسواق جديدة، خاصة في أمريكا الجنوبية، مع انتشار منتجاتها في 57 دولة، بما يعكس قدرتها التنافسية على المستوى العالمي ودورها في دعم وتوطين الصناعة المحلية.

14.4 مليار جنيه مبيعات و1.138 مليار أرباح شركة سيدبك

سجلت الشركة إجمالي مبيعات خلال عام 2025 بنحو 14.4 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الربح نحو 1.138 مليار جنيه، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والبوليمرات والظروف الجيوسياسية العالمية.



كما أُدرجت "سيدبك" ضمن قائمة أقوى 50 شركة في مصر لعام 2026 الصادرة عن مجلة فوربس الشرق الأوسط للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، في مؤشر على قوة مركزها المالي ونجاح استراتيجيتها.

السلامة المهنية على رأس الأولويات

في مجال السلامة والصحة المهنية، واصلت الشركة ترسيخ ثقافة السلامة من خلال تطبيق أحدث نظم إدارة سلامة العمليات، وإجراء دراسات المخاطر التشغيلية بشكل دوري.



كما توسعت في الدراسات البينية مع الشركات المجاورة، بما يعزز من مستوى الأمان داخل مجمع النهضة الصناعي.



التحول الرقمي وتعزيز كفاءة التشغيل

في إطار التحول الرقمي، طبقت الشركة نظام (AVEVA PI) لربط وتحليل البيانات التشغيلية، إلى جانب تطوير أنظمة إدارة الإنذارات وتعزيز الأمن السيبراني.

كما أطلقت تطبيقات رقمية لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء، بما يواكب التوجهات العالمية في رقمنة الصناعة.

كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات

نجحت "سيدبك" في تحقيق وفورات تراكمية في استهلاك الطاقة بلغت نحو 93 ألف ميجاوات/ساعة منذ عام 2015، من خلال تنفيذ مشروعات تحسين الكفاءة وتطبيق نظام إدارة الطاقة الرقمي (DEMS).

كما تبنت الشركة استراتيجية واضحة لخفض الانبعاثات، في إطار التوجه نحو التصنيع الأخضر وتحقيق الاستدامة.

مشروعات استراتيجية لتعزيز الأداء

نفذت الشركة عددًا من المشروعات الحيوية، من بينها مشروع الإنتاج المشترك للكهرباء والبخار (CHP)، وتطوير ضواغط الهواء، وتطبيق نظم التحكم المتقدم (APC) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.



وتسهم هذه المشروعات في تحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف والانبعاثات، بما يعزز القدرة التنافسية للشركة.

خطط مستقبلية للتوسع والاستدامة

تمضي الشركة قدمًا في تنفيذ مشروعات مستقبلية تشمل التوسع في نظم التحكم المتقدم وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير منظومة لاستيراد الإيثان، بما يدعم استدامة الإمدادات ومرونة التشغيل.

الاقتصاد الدائري والمسؤولية المجتمعية

في مجال الاستدامة البيئية، أصدرت الشركة تقارير تقييم دورة الحياة (LCA) والإفصاح البيئي (EPD) لمنتجاتها، مع التوسع في مبادرات الاقتصاد الدائري، ومنها استخدام مواد تعبئة معاد تدويرها بنسبة 100%.



كما تواصل تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية في مجالات التعليم والصحة، من بينها دعم مدرسة سيدبك للتكنولوجيا التطبيقية، والمشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب تقديم خدمات طبية مجانية.

توزيع أرباح نقدية على المساهمين

وفي ختام أعمال الجمعية، تم اعتماد نتائج أعمال عام 2025، والموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50 قرشًا للسهم.