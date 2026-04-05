إعلان

الداخلية: شرطي مفصول وراء فيديو "التحرش المزعوم"

كتب : مصراوي

09:12 م 05/04/2026

تفاصيل فيديو تحرش شرطي مفصول بفتاة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم مصدر أمني الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا، تضمن مزاعم بقيام أحد أفراد الشرطة بالتحرش بفتاة خارج البلاد.

شرطي مفصول من الخدمة

أوضح المصدر أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، والذي روجت له صفحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، لا ينتمي حاليًا إلى وزارة الداخلية مؤكدا فصله من الخدمة منذ عام 2023، على خلفية ارتكابه تجاوزات مسلكية تتعارض مع ثوابت العمل الشرطي، مشددًا على أنه لا يمثل المؤسسة الأمنية بأي شكل.

محاولات إخوانية يائسة

وأشار المصدر إلى أن إعادة تداول الفيديو في هذا التوقيت يأتي ضمن محاولات يائسة من جانب الجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة، خاصة بعد فقدانها مصداقيتها أمام الرأي العام.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحرش شرطي مفصول الداخلية جماعة الإخوان الإرهابية

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

تقرير استخباراتي: كوريا الشمالية تتخلى عن دعم إيران سعيًا لتقارب مرتقب
شئون عربية و دولية

أخبار و تقارير

أخبار مصر

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

