حسم مصدر أمني الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا، تضمن مزاعم بقيام أحد أفراد الشرطة بالتحرش بفتاة خارج البلاد.

شرطي مفصول من الخدمة

أوضح المصدر أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، والذي روجت له صفحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، لا ينتمي حاليًا إلى وزارة الداخلية مؤكدا فصله من الخدمة منذ عام 2023، على خلفية ارتكابه تجاوزات مسلكية تتعارض مع ثوابت العمل الشرطي، مشددًا على أنه لا يمثل المؤسسة الأمنية بأي شكل.

محاولات إخوانية يائسة

وأشار المصدر إلى أن إعادة تداول الفيديو في هذا التوقيت يأتي ضمن محاولات يائسة من جانب الجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة، خاصة بعد فقدانها مصداقيتها أمام الرأي العام.

اقرأ أيضا:

