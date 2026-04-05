أعلن المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق باقة جديدة خاصة باستخدامات الأطفال للمحمول خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشريحة الخاصة بالأطفال قيد الإعداد الفني والاختبارات مع شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر، وسيتم طرحها تجاريًا قريبًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة أحمد بدوي، المخصص للاستماع إلى رؤى اتحادات طلاب المدارس والجامعات حول مشروع قانون تقنين استخدامات الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.

وردًا على سؤال حول موعد طرح الشريحة، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي، أن الشريحة سيتم طرحها خلال 60 يومًا على أقصى تقدير.

وأضاف هندي أن الرقابة والمتابعة الأبوية ضرورية سواء عند استخدام الأطفال لشرائح المحمول الجديدة أو الإنترنت الأرضي، لضمان حماية الأطفال وتأمين استخدامهم للتكنولوجيا بشكل آمن.