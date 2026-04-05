أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن البدء الفعلى فى غلق مدفن العبور الجديدة وتنفيذ خطة تطويره ورفع كفاءته بيئياً ، وذلك بعد توجيهاتها بإغلاق مقلبى القاهرة والقليوبية بالطريق الأوسطى مدينة العبور الجديدة، بعد تعدد شكاوى السكان بالمناطق المحيطة من الانبعاثات والروائح الكريهة والحرق المكشوف، والذى يتم بشكل عشوائى من قبل النباشين والخارجين عن القانون المتواجدين بالموقع.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال الجولة التنفيذية التي قامت بها الدكتورة منال عوض لمشروع مدفن العبور رافقها في الزيارة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والمهندس محمود مراد ورئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وبمشاركة الشركة المسئولة عن التنفيذ.

عدم وجود أية مخلفات واردة للموقع

وقد أطلقت الدكتورة منال عوض شارة البدء للإجراءات العاجلة لعملية الغلق الآمن للموقع، وحرصت خلال زيارتها للموقع من التأكد من إغلاق كافة المداخل وعدم وجود أية مخلفات واردة للموقع، واطلعت على الموقف التنفيذي لخطة تطوير الموقع ورفع كفاءته بيئيًا، وتم خلال الزيارة التأكيد على وقف استقبال المخلفات اعتبارًا من 1/4/2026، في خطوة مهمة نحو البدء الفعلي في أعمال التأهيل البيئي ورفع كفاءة الموقع، بما يساهم في الحد من الآثار السلبية على المناطق المحيطة.

استقبال مخلفات محافظتي القاهرة والقليوبية



وتعرفت "عوض" على خطة الغلق والتأهيل البيئي ، والتي تستهدف تقليص المساحة الحالية من 300 فدان إلى 130 فدان فقط، وهي المساحة التي كانت مخصصه لاستقبال مخلفات محافظتي القاهرة والقليوبية، مع تعظيم الاستفادة من المساحة المتبقية البالغة 170 فدان من خلال طرحها للاستثمار وتحويل الموقع إلى متنزه أخضر يخدم سكان المنطقة، بما يساهم في تحسين المشهد الحضاري والحد من التأثيرات البيئية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن شكاوى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالروائح المنبعثة من المقلب، تمثل أولوية قصوى للحفاظ علي صحة المواطنين مشددة على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة بشكل عاجل، بما يخفف من الأضرار الواقعة على السكان المحيطين.



مجال الغلق الآمن للمقالب

كما اطلعت الدكتورة منال عوض على المشروعات المماثلة التي نفذتها الشركة في مجال الغلق الآمن للمقالب، ومن بينها مشروع مقلب السلام العمومي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم استعراض مراحل التنفيذ المختلفة والبنود الفنية، إلى جانب عرض مرئي يوضح نتائج الأعمال قبل وبعد التنفيذ. وشملت الخطة آليات الاستفادة من من المقلب والخطة الاستثمارية لتطوير المنطقة أسوة بمشروع الغلق الآمن لمقلي السلام العمومي.

وفي ختام الزيارة، وجهت الدكتورة منال عوض بالإسراع في أعمال الغلق وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع وتحويله إلى نموذج متكامل للتنمية البيئية المستدامة. وثمنت جهود ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و جهاز تنظيم ادارة المخلفات والشركة المنفذة للإسراع في التنفيذ وفق المعايير العلمية.

وكانت "عوض" قد أصدرت توجيهاتها بإغلاق الموقع وقيام هيئة المجتمعات ممثلة فى جهاز مدينة العبور الجديدة بعد تعدد شكاوى المواطنين بالمناطق المحيطة من الانبعاثات والروائح الكريهة والحرق المكشوف، والذى يتم بشكل عشوائى من قبل النباشين والخارجين عن القانون المتواجدين بالموقع، ووجهت بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى اغلاق مواقع التخلص النهائى من المخلفات، بحيث يكون هناك غلق علمى هندسى وسحب المرتشحات الناتجة من المخلفات والسيطرة عليها وسحب الغاز الناتج من تحلل المخلفات المتراكمة بالموقع منذ استخدامه، ثم المرحلة الاخيرة تحويل الموقع إلى منتزه وحدائق خضراء تخدم المنطقة السكنية المحيطة.