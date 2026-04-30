شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، ورفع تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، وإعفاء العمالة غير المنتظمة من بعض الرسوم، وإقرار الحكومة لضوابط جديدة لإضاءة الإعلانات لترشيد الطاقة.

الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026.

الرئيس السيسي يوجه برفع تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب رفع قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي، بما يتناسب مع نسبة العجز.

الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة للحصول على شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرف، وذلك في إطار دعم هذه الفئات ودمجها في القطاع الرسمي، بما يضمن شمولها بمظلة الحماية الاجتماعية.

الحكومة تقر ضوابط جديدة لإضاءة الإعلانات لترشيد الطاقة

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضوابط ترشيد استخدام الإضاءة في منظومة الإعلانات على الطرق العامة، والتي أعدها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار توجه الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

تحذير رسمي من 6 أدوية ومستلزمات مغشوشة وغير مطابقة.. تعرف عليها

أصدرت هيئة الدواء المصرية، 6 تحذيرات جديدة من أدوية "مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر" متداولة بالسوق المحلي خلال شهر أبريل الجاري، مطالبة بضرورة سحبها ووقف تداولها وتحريزها.

مصر للطيران تستأنف رحلات الشارقة والبحرين بدءًا من مايو

أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى كلٍ من دولة البحرين وإمارة الشارقة، اعتبارًا من يوم 1 مايو 2026.

هل هناك أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي؟.. رد حاسم من الحكومة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد بشأن وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي.

