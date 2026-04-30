للعام والخاص.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026

كتب : محمد أبو بكر

01:06 م 30/04/2026 تعديل في 01:40 م

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026

يهتم عدد كبير من العاملين في القطاع العام والخاص والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون العمل رقم 15 لسنة 2025، بالبحث عن موعد إجازة عيد الأضحى 2026.

ما موعد إجازة عيد الأضحى 2026 للقطاع العام والخاص؟

بحسب موقع رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة عيد الأضحى 2026 للقطاع العام والخاص، سيكون اعتبارًا من الثلاثاء 26 مايو 2026 "وقفة عيد الأضحى" وحتى الجمعة 29 مايو 2026.

ومن المقرر أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بموعد إجازة عيد الأضحى المبارك؛ للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ويُصدر أيضًا، حسن رداد، وزير العمل، قرارًا يُحدد موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 15 لسنة 2026.

وبحسب قانون العمل، يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ولكن يستحق العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا (مثلي الأجر) عن هذا اليوم، أو يمنح يوم إجازة بديلاً عنه بناءً على طلب كتابي منه، وفقًا لقانون العمل.

