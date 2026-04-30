قدم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجموع عمال مصر، بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن العامل المصري يمثل حجر الزاوية في مسيرة التنمية الشاملة، وخاصة في القطاع الصحي الذي يعتمد بالأساس على كفاءة وإخلاص موارده البشرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم 97 لمجلس إدارة الهيئة، والذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الحيوية المرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الصحية.

واستهل المجلس أعماله بمتابعة موقف تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة، من خلال عرض مصفوفة متابعة قرارات مجلس الإدارة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الالتزام والتنفيذ الفعّال للقرارات الصادرة.

إنشاء وحدات متخصصة للفيروسات الكبدية بفروع هيئة الرعاية الصحية

وفي إطار التوسع في الخدمات التخصصية، وافق مجلس الإدارة على إنشاء وحدات متخصصة للفيروسات الكبدية بفروع الهيئة ومنشآتها، بالتكامل مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، دعمًا لبرامج الكشف المبكر والتوعية والتدريب، وبما يعزز التوسع في الخدمات التخصصية وفقًا لاحتياجات المواطنين في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما وافق المجلس على تشغيل وحدة "سلام مصر" بفرع بورسعيد، مع التأكيد على التنسيق مع مديرية الشئون الصحية ببورسعيد لاستكمال التجهيزات وإجراءات نقل الأصول اللازمة للتشغيل، بما يضمن جاهزية الوحدة للتشغيل الفعلي.

وفي سياق تعزيز جاهزية الخدمات الصحية، وافق المجلس على طرح أعمال صيانة مركز طوارئ مستشفى السويس العام، بما يسهم في رفع كفاءة وجاهزية الخدمات الحرجة، ويضمن تلبية احتياجات أهالي محافظة السويس من خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة.

على إنشاء أكاديمية التدريب بهيئة الرعاية الصحية

كما وافق المجلس على إنشاء أكاديمية التدريب التابعة للهيئة، بما يعزز جاهزيتها المؤسسية ويرسّخ دورها في الارتقاء بمنظومة التدريب وبناء القدرات وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة.

وفي إطار التحول الرقمي وحوكمة البيانات، ناقش المجلس تطوير سياسات حفظ السجلات الطبية، حيث وجّه بتشكيل لجنة لإعادة تنظيم منظومة حفظ المستندات الورقية، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على السجلات الصحية الإلكترونية داخل النظام المعلوماتي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

واستعرض المجلس المؤشرات المالية الشهرية وموقف المطالبات، مؤكدًا استمرار الانضباط المالي وكفاءة إدارة الموارد، بما ينعكس على مواصلة تحسن معدلات الإيرادات وتدفقات النقد الأجنبي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور أحمد السبكي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من مواصلة كفاءة التشغيل، وتعزيز الحوكمة، والاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة ومستدامة تليق بالمواطن المصري وتواكب أفضل النظم العالمية.

حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية وعميد كلية التجارة عين شمس، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار فاروق محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعبر الزووم كلًا من، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر، الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

كما حضر من جانب هيئة الرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، الدكتور محمود الشحات، رئيس الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتور محمود الديب، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الدكتور أحمد البرعي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، الدكتور وائل عمران، رئيس الإدارة المركزية للإمداد واللوجستيات، محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية، بالإضافة إلى عدد من قيادات ومديري العموم بالهيئة.