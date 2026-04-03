كلفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، قطاع الفروع بالوزارة باحتواء تسريب جديد عبارة عن بقعة سولار بترعة الإسماعيلية بمنطقة أبوزعبل بمحافظة القليوبية.

تحديد مصدر التسريب وإغلاقه فورًا بمنطقة مسطرد البترولية

انتقل المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، إلى الموقع على الفور، إذ تم تحديد مصدر التسريب وهو أحد خطوط صرف مياه التبريد مختلطة بمواد بترولية "سولار" من المنطقة الجغرافية لشركة البترول بمسطرد وعلى الفور تم إغلاقه.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتكليف شركة بتروسيف للقيام بأعمال المكافحة وإزالة التلوث، إذ قامت الشركة بتجهيز حواجز ماصة sorbant boom لفردها حول مصدر التلوث كإجراء احترازي لمنع وصول التلوث إلى مأخذ محطات المياه على ترعة اسماعيلية في حالة التسريب مرة أخرى.

تحركات قانونية لمحاسبة المتسببين في التلوث البيئي

كلفت الدكتورة منال عوض، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى بجهاز شؤون البيئة والإدارة العامة للموارد المائية والري، إذ قامت مديرية الري بمحافظة القليوبية باتخاذ الاجراءات القانونية بتحرير محضر لمخالفة المادة 16 قانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث واللائحة التنفيذية لعام 2009.

استمرار الإجراءات العاجلة لاحتواء بقعة التلوث

كلفت وزيرة التنمية المحلية، في السياق ذاته، قطاع الفروع بالوزارة باستكمال الإجراءات العاجلة التي بدأتها الوزارة أمس الخميس لإحتواء بقعة التلوث بالسولار بترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تحديد مصدر التسريب وهى ماسور صرف خارجة من المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد إذ تم استخدام الحواجز المطاطية ومصاصات الزيوت لإيقاف انتشار التسريب وإزالة الماسورة واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الماسورة.

لجنة عاجلة لمتابعة الحادث بمشاركة الجهات المعنية

كانت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قد أصدرت تكليفاتها بإرسال لجنة عاجلة من قطاع الفروع ممثلاً فى فرع القاهرة الكبرى بحضور حسام أمين رئيس قطاع الفروع وممثلي الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية و رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى بالاشتراك مع الإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة القاهرة لتكرير البترول.

وجاء ذلك بحضور كل من: الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والجهات المعنية لمتابعة حادث تسرب سولار بترعة اسماعيلية.

