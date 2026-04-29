قال الدكتور عمرو حسن الحسني، استشاري وأستاذ أمراض المخ والأعصاب، إن الكوابيس ليست مجرد أحداث عشوائية أثناء النوم، بل قد تعكس حالة المخ والمشاعر في تلك اللحظة.

أوضح "الحسيني" عبر حسابه على فيسبوك، أن الكوابيس تحدث خلال مرحلة تُعرف باسم REM sleep (مرحلة الأحلام)، والتي يكون فيها المخ نشطًا للغاية، بينما تكون مراكز التحكم والمنطق أقل نشاطًا نسبيًا.

وأكد أن هذه المرحلة تتميز بزيادة نشاط مراكز المشاعر، خاصة المسؤولة عن الخوف، ما يؤدي إلى ظهور أحلام قوية أو كوابيس شديدة التأثير، نتيجة ضعف "الفلترة العقلانية" في تلك اللحظة.

أسباب زيادة الكوابيس

لفت استشاري أمراض المخ والأعصاب، إلى أن الكوابيس قد تزداد نتيجة عدة عوامل، من بينها التوتر والقلق والضغط النفسي، إضافة إلى اضطرابات النوم، أو استخدام الشاشات قبل النوم، أو تناول الكافيين وبعض الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي.

وأشار إلى أن المخ أثناء النوم يحاول معالجة الذكريات والضغوط اليومية، ما قد ينعكس في صورة أحلام مزعجة أو كوابيس تعكس الحالة النفسية للفرد.

الكابوس ليس خيالًا بل انعكاس للمخ

أكد عمرو الحسني، أن الكابوس ليس خيالًا منفصلًا، بل هو انعكاس مباشر لنشاط المخ والمشاعر أثناء النوم، موضحًا أن فهم ذلك يساعد على التعامل معه بشكل أفضل.

ولفت إلى أنه في حال تكرار الكوابيس بشكل مستمر أو التسبب في استيقاظ مفزوع ومتكرر، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود اضطرابات في النوم تستدعي التقييم الطبي.

