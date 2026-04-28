رئيس هيئة المواصفات: الأيزو ركيزة أساسية لتعزيز جودة المنتجات المصرية

كتب : داليا الظنيني

11:30 م 28/04/2026

خالد صوفي رئيسا لهيئة المواصفات والجودة

أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن شهادة "الأيزو" تُعد المظلة الدولية الأهم للمواصفات القياسية، مبينا أن شؤون الحياة كافة ترتكز في جوهرها على معايير ومواصفات دقيقة تُنظم آليات العمل وتساهم بشكل فعال في تيسير تفاصيل الحياة اليومية للمجتمعات.

وأضاف صوفي، خلال حديثه مع مراسل قناة "إكسترا نيوز" الزميل عوض الغنام، أن الهدف الجوهري من سنّ المواصفات القياسية هو تبسيط الإجراءات وتجنب إهدار الوقت والجهد فيما وصفه بـ"إعادة اختراع العجلة"، مشيراً إلى أن هذه المعايير تحدد أفضل الممارسات العالمية التي تُمكّن الدول من الارتقاء بجودة سلعها وخدماتها، بما يضمن لها اللحاق بركب الدول المتقدمة.

وفيما يخص التصنيف الحالي للدولة المصرية، ذكر أن مصر لا تزال تُصنف ضمن القوى النامية، مشدداً على أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة منذ انطلاقها عام 1957 لترسيخ مفاهيم الجودة ونشر ثقافة الالتزام بالمعايير القياسية في شتى القطاعات الحيوية.

وكشف عن نجاح الهيئة في تأهيل نحو 30 ألف متدرب منذ مطلع العام الجاري، معرباً عن تطلعه لرفع هذا الرقم ليصل إلى 50 ألف متدرب بنهاية العام، وذلك من خلال حزمة برامج تدريبية متخصصة تستهدف القطاعات الأكاديمية، والصناعية، والتجارية.

