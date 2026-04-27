تحدث الإعلامي محمود سعد عن موقفه من الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له أحيانًا، موضحًا فلسفته في التعامل مع الآراء السلبية، ولماذا لا يحرص على الرد عليها.

وقال "سعد" خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الهجوم، حتى وإن كان قاسيًا أو متجاوزًا في بعض الأحيان، لا يمثل له أزمة حقيقية، معتبرًا أن من حق أي شخص أن يُبدي رأيه في أي عمل يُقدَّم للجمهور، مضيفًا بقوله: "اللي بيشتمني غالبًا بيبقى معندوش حاجة يقولها، فبيروح للشتيمة، وده مش بيضايقني".

محمود سعد: لا أسعى لإرضاء الجميع وأقدم ما أؤمن به

أشار "الإعلامي" إلى أن طبيعة العمل الإعلامي تفرض وجود آراء مختلفة، بين من يرى المحتوى جيدًا ومن يراه ضعيفًا، مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي لا يمكن تجنبه، قائلاً: "أنا لما بقدم حاجة، طبيعي الناس تقبلها أو ترفضها، وده حقها الكامل".

وأوضح محمود سعد، أنه يرفض فكرة السعي لإرضاء الجميع، معتبرًا أن محاولة إقناع كل الأطراف تعني فقدان المصداقية، مضيفًا: "أنا بعمل اللي مقتنع بيه حسب علمي وخبرتي، واللي عاجبه أهلاً وسهلاً، واللي مش عاجبه ده حقه برضه".

وأكد أنه لا يرى جدوى من الرد على كل نقد، خاصة أن تقييم العمل يختلف من شخص لآخر، موضحًا: "واحد يشوف الحاجة وحشة، تبقى وحشة من وجهة نظره، وواحد تاني يشوفها حلوة.. أنا مش دوري أحكم، أنا دوري أقدم وبس".

محمود سعد: كل الآراء مرحب بها.. والاختلاف طبيعي

شدد محمود سعد، في المقابل، على أنه يستفيد كثيرًا من النقد الموضوعي، خاصة الذي يقدَّم بنية صادقة، لافتًا إلى أنه يتعلم من الملاحظات التي تسلط الضوء على أخطاء حقيقية، قائلاً: "في ناس بتكتب ملاحظات بتفهمني، دول بحبهم جدًا وبستفيد منهم".

وضرب مثالًا بموقف تعرض له، حين نصحه أحد الأشخاص بعدم ارتداء ربطة عنق معينة مرة أخرى، معترفًا بأن النصيحة كانت في محلها، وأنه بالفعل استفاد منها، ما يعكس أهمية النقد البناء في تطوير الأداء.

وأشار إلى واقعة أخرى تقبّل فيها رأيًا اعتبره البعض ساخرًا أو جارحًا، عندما وُصف بأنه "يرتدي جلبابية واسعة"، موضحًا أنه لم يغضب، بل رأى في الوصف جانبًا من الحقيقة، خاصة مع دخوله عالم الإعلام بشكل مفاجئ دون تخطيط مسبق.

وأكد سعد أن الخطأ جزء طبيعي من حياة أي إنسان، قائلاً: "مفيش حد بيعدي يوم من غير ما يغلط"، مشيرًا إلى أن النقد يساعد الإنسان على اكتشاف أخطائه التي قد لا يراها بنفسه.

النقد بأسلوب لائق بعيدًا عن التجريح

دعا "الإعلامي" في الوقت نفسه، إلى أن يكون النقد بأسلوب لائق بعيدًا عن التجريح، مفضلًا أن يتم توجيه النصائح بشكل مباشر أو بأسلوب محترم، حتى على منصات التواصل الاجتماعي.

واختتم الإعلامي محمود سعد، حديثه بالتأكيد على رفضه "الجدال العقيم" مع من يصرون على آرائهم دون فهم، موضحًا أنه في بعض الأحيان يفضل إنهاء النقاش تجنبًا لإضاعة الوقت، مؤكدًا أن الهدف هو التعلم والتطوير، وليس الدخول في صراعات لا جدوى منها.

محمود سعد ينتقد الرسوم المفروضة على المصريين بالخارج ويحذر من تداعياتها

محمود سعد يكشف عن مفاجأة جديد في رمضان 2026 – فيديو

محمود سعد عن فوز المنتخب: روح الفريق والحماس أهم من النتيجة -(فيديو)