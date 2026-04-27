انتقد الدكتور خالد منتصر، ما طرحه الفنان تامر حسني من تساؤلات تتعلق بالغذاء والدواء وبعض المفاهيم الصحية، معتبرًا أنها لا تستند إلى أساس علمي دقيق، وموجهًا له خطابًا مطولًا حول ما وصفه بخلط المفاهيم العلمية.

خالد منتصر: يجب الاعتماد على العلم لا الشائعات الغذائية

أكد "منتصر" في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلًا: "يا عزيزي تامر، الفنان العزيز، طبعًا أنت مش عايز تقول إنك مقتنع بنظام د. ضياء العوضي، فبتطرح أسئلة ساذجة وبديهية، وده لأن فضيلة د. ضياء لفّ لك الطب في سيلوفان ديني، وحضرتك بقالك فترة بتطلق تصريحات فيها كثير من الدروشة".

وأضاف: "لا يوجد سؤال أكثر سذاجة من سؤال: الأدوية لازم تتاخد ولا لأ؟»، معلقًا بسخرية: «يا سلام على عبقرية السؤال الثوري الرهيب اللي محتاج د. مجدي يعقوب يذاكر ويرد عليه، ده عامل زي سؤال: هي لازم الشمس تطلع؟".

وأوضح أن ما يتم تداوله من أفكار طبية على هذا النحو يدخل ضمن ما وصفه بـ"الضلالات في الطب"، قائلًا: "اللي كان بيقوله د. ضياء اسمه ضلالات، والضلالات لا تناقش"، مضيفًا أن من غير المنطقي مناقشة أهمية الأنسولين لمرضى السكر أو الادعاء بأن عدم شرب المياه مفيد للكلى.

وأضاف في سياق تشبيهي: "ده كأني بناقش واحد في عنبر الخطرين وعايز أقنعه إنه مش عبد الحليم حافظ، هيقتنع إزاي؟ لو جبت له عبد الحليم نفسه مش هيقتنع"

وتطرق إلى ما يُثار حول هرمونات الفراخ، موضحًا أن ما يُقال عن حقن الدواجن بهرمونات النمو غير علمي، قائلًا إن تكلفة هرمون النمو مرتفعة للغاية، لدرجة أن حقن كل فرخة به سيجعل تكلفتها تصل إلى آلاف الجنيهات، وهو أمر غير منطقي اقتصاديًا.

وأضاف أن هرمون النمو عبارة عن بروتين يتحلل داخل المعدة ولا يمكن أن يؤدي تأثيرًا كما يُشاع، مؤكدًا أن زيادة حجم الدواجن تعود إلى ما يُعرف بالانتخاب الصناعي وتحسين السلالات، مشيرًا إلى مثال تحسين سلالات الكلاب عبر التربية.

وشدد على ضرورة التوقف عن ما وصفه بـ"الهبد والفتي"، وعدم تحويل الأشخاص إلى "أصنام من عجوة"، داعيًا الفنانين إلى التفرغ لفنهم، والاطلاع على كتب في التفكير العلمي مثل كتاب فؤاد زكريا "التفكير العلمي"، مؤكدًا استعداده لإرساله له.

واختتم الدكتور خالد منتصر، حديثه بالتأكيد على أن هذه النوعية من التساؤلات لا تليق بفنان مؤثر، على حد تعبيره، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع المعلومات الصحية بوعي علمي، بعيدًا عن التشويش، وبما يحافظ على وعي الجمهور.

الصحة تشيد بدور تامر حسني في نشر الوعي الصحي بين المواطنين

أشادت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق، بالدور التوعوي الذي يقدمه الفنان تامر حسني في رفع الوعي الصحي بين المواطنين، مؤكدة أن مبادرته تعكس أهمية تكاتف مختلف فئات المجتمع لدعم القضايا الصحية وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها تعليقًا على مناشدة الفنان، أن نشر الوعي بالعادات الصحية السليمة يُعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع صحي، مشيرة إلى أن حماية المواطنين من الأمراض غير السارية تأتي ضمن أولويات الدولة في إطار جهود بناء الإنسان.

وكشفت الوزارة عن إطلاق دليل الرسائل الصحية للأسرة المصرية مطلع عام 2024، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف ترسيخ نمط حياة صحي ومستدام داخل المجتمع المصري.

وأضافت أن الدليل يتضمن محاور رئيسية تشمل التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني، وتحسين جودة النوم، ودعم الصحة النفسية، والتعامل الإيجابي مع الضغوط، إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات وتعزيز العلاقات الاجتماعية الصحية.

وأكدت الوزارة أن جهودها لا تقتصر على إصدار الأدلة الإرشادية، بل تمتد إلى تنفيذ حملات توعوية وبرامج ميدانية عبر مختلف الوسائل والمنصات الرقمية لضمان وصول الرسائل الصحية إلى جميع الفئات.

وشددت على استمرار العمل لنشر ثقافة الحياة الصحية وتحويلها إلى سلوك يومي يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالصحة العامة في مصر.

تفاصيل مقترح الفنان تامر حسني

كان الفنان تامر حسني، في سياق متصل، قد وجّه في وقت سابق نداءً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، دعا فيه وزارة الصحة وكبار الأطباء إلى تقديم توضيحات مبسطة حول سلامة الغذاء والعادات الصحية، في ظل الجدل الدائر حول الأطعمة المفيدة والضارة.

وأشار إلى ضرورة تبسيط المعلومات الطبية للمواطنين بلغة عامية، متسائلًا عن سلامة الخضروات الورقية، والدواجن، والبيض، والحليب، ومدى أمان شرب المياه بكثرة، إضافة إلى الضوابط السليمة لتناول الأدوية.

ودعا إلى إنتاج محتوى توعوي مرئي يشارك فيه أطباء متخصصون، والاستعانة بخبرات طبية بارزة، بهدف تقديم إجابات واضحة وموثوقة تساعد المواطنين على اتخاذ قرارات صحية سليمة، وإنهاء حالة الجدل الدائر في المجتمع.

