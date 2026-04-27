أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أهمية الاعتدال في تناول الطعام لتجنب الأضرار الصحية، مشددًا على أن لكل حالة مرضية نظامًا غذائيًا خاصًا يحدده الطبيب وفقًا لطبيعة المرض.

وأوضح تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة ON، أن مريض السكري يُنصح بتقليل السكريات والنشويات، بينما يحتاج مريض الضغط إلى خفض نسبة الأملاح، مشيرًا إلى وجود إدارات تغذية داخل المستشفيات تتولى تحديد نوعية الغذاء المناسبة لكل حالة.

وأشار إلى أن الطبيب يحدد النظام الغذائي لمريض السكري بناءً على مستوى السكر في الدم، مؤكدًا أن ذلك ينطبق أيضًا على الأطفال، بحيث لا يتم حرمانهم من الطعام بشكل كامل بل تنظيمه بطريقة صحية ومتوازنة.

وأضاف أن الجسم يحتاج إلى كميات كافية من المياه على مدار اليوم، خاصة في فصل الصيف بسبب فقدان السوائل مع العرق، موضحًا أن الإنسان الطبيعي يحتاج في المتوسط من لتر إلى لترين يوميًا، مع اختلاف الكمية حسب المجهود البدني.

وشدد تاج الدين على أن الاعتدال في الطعام وشرب المياه بانتظام من أهم أسس الوقاية من الأمراض المزمنة، داعيًا إلى الالتزام بالنصائح الطبية وعدم اتباع أنظمة غذائية عشوائية دون استشارة الطبيب المختص.

وأكد مستشار الرئيس لشؤون الصحة على أن كل مرض له علاج محدد يعتمد على التشخيص الطبي الدقيق، سواء من حيث الأدوية أو النظام الغذائي المناسب، مشيرًا إلى أن التكامل بين العلاج والغذاء هو أساس الشفاء.