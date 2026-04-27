أستاذ علاقات دولية: ترامب ورط أمريكا في مأزق معقد

كتب : حسن مرسي

10:23 م 27/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن سياسات ترامب تجاه الملف الإيراني وضعت أمريكا في مأزق اقتصادي وعسكري معقد.

وأوضح عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن إيران تسعى لتعزيز قدراتها التفاوضية مع واشنطن عبر بوابة موسكو.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الخبرة العسكرية الروسية في الشيشان وجورجيا وسوريا تمثل ركيزة أساسية لصمود طهران أمام الضغوط الأمريكية.

وتابع أن عدم تنفيذ الشروط الأمريكية سيؤدي لفقدان واشنطن لهيبتها العالمية وقدرتها على قيادة النظام الدولي أحادي القطب.

وشدد الدكتور رامي عاشور على أن العودة للحرب تعني استخدام أسلحة فتكا محرمة دوليا لحسم المعركة وتقليل استنزاف موارد أمريكا.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن ترامب أصبح بين خيارين مرين: الرضوخ سياسيا أو التصعيد العسكري الشامل.

الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر
