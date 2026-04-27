زياد بهاء الدين: مصر تعاني من مصيدة ديون ستستمر دون طفرة تنموية

كتب : داليا الظنيني

10:26 م 27/04/2026

الدكتور زياد بهاء الدين

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن جوهر مشكلة الاقتصاد المصري يكمن في أننا لا ننتج بما يكفي، وما ننتجه لا يحقق العائد المناسب.

وأوضح بهاء الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن إهدار طاقة البشر في وظائف لا تضيف قيمة للناتج القومي يمثل مشكلة كبرى.

وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن مصر تعاني من مصيدة ديون ستستمر لفترة طويلة، ولن تخرج منها إلا بطفرة في الإنتاج والاستثمار والتصدير.

وتابع أن الغلاء هو أكثر ما يشعر به المواطن، لكن المعيار الأهم لنجاح الاقتصاد هو وجود حماية اجتماعية تمكّن الناس من تحمل صدمات الحياة.

وشدد الدكتور زياد بهاء الدين على أن التغطية الصحية والتعليم الجيد هما الضمان الحقيقي لاستقرار المواطن النفسي في مواجهة تقلبات الأجور والأسعار.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق أن التأمين الصحي الشامل هو أهم مشروع قومي عملاق يمكن أن تخرج به مصر، رغم بطء وتيرة تنفيذه.

