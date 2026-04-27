رفع مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أعمال الجلسة العامة اليوم، على أن يعاود الانعقاد يوم 11 مايو المقبل، بعد الانتهاء من مناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية المهمة.

وكان المجلس قد وافق نهائيا في جلسته العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات والمعاشات.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن حساب ختامي مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2024/ 2025.

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن حساب ختامي إيرادات ومصروفات الإدارة العامة للأملاك والاستثمار عن السنة المالية 2025/2024.