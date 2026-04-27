"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن مشكلة "المستريح"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:37 م 27/04/2026

خصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن الاحتيال المالي ومشكلة "المستريح"، وإتقان العمل، بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن الموضوع الأول لخطبة الجمعة المقبلة هو "إتقان العمل واجب ديني وحضاري"، للتوعية بأهمية إتقان كلِّ امرئٍ لعملِه، وأثر ذلك في بناء المجتمع وتشييد الحضارة.

ولفتت، إلى أن موضوع الخطبة الثانية هو "الاحتيال المالي ومشكلة "المستريح".

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الاحتيال المالي، المعروف مجتمعيًّا باسم مشكلة: "المستريّح"، من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في المجتمع المصري، مستهدفة البسطاء من المواطنين، ومُستغلّة احتياجهم لتحقيق الربح السريع خارج الإطار القانوني والاقتصادي السليم.


وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة ظاهرة المستريح

"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن مشكلة "المستريح"
"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن مشكلة "المستريح"
