750 مليار جنيه مبيعات متوقعة لمشروع "بالم هيلز" في رأس الحكمة

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير أن مشروع "رأس الحكمة"، الذي تنفذه بالشراكة مع شركة "ميران" للتطوير العقاري، يستهدف تحقيق مبيعات مبدئية تقدر بنحو 750 مليار جنيه مصري.

أعمال الطرح والبيع

وأوضحت الشركة، في بيان أرسلته إلى البورصة، أن أعمال الطرح والبيع من المقرر أن تبدأ خلال صيف 2026.

وكانت الشركة قد أعلنت في بيان سابق، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "ميران هيلز" العقارية الإماراتية لإطلاق مشروع استثنائي في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، التي تعد من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في مصر.

تفاصيل المشروع في رأس الحكمة

ويمتد المشروع على مساحة تبلغ 5.65 مليون متر مربع، مع واجهة شاطئية تتجاوز 4.8 كيلومتر، على أن تنطلق أعمال الطرح والبيع خلال صيف 2026.

ويقدم المشروع وجهة متكاملة لنمط حياة متميز، تعكس رؤية رأس الحكمة كإحدى أهم الوجهات الساحلية في مصر، لما توفره من بيئة جاذبة للسكن والاستثمار.

كما يمثل المشروع مدينة متكاملة على الساحل الشمالي، تعيد صياغة مفهوم الحياة على البحر، حيث لا يقتصر على الوحدات السكنية، بل يضم فنادق عالمية المستوى، وناديًا رياضيًا مميزًا، إلى جانب مجموعة متنوعة من المطاعم الشاطئية الراقية، فضلًا عن وجهات عصرية تجمع بين الطابع العالمي والهوية الساحلية الفريدة.

ويستكمل المشروع عناصره بمركز صحي وسبا عالمي المستوى، لتقديم تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الراحة والرقي وجودة الحياة.